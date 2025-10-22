फटाफट पढ़ें

Tejashwi Yadav : आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों (कम्युनिटी मोबिलाइजर) को स्थायी नौकरी दी जाएगी और उनका वेतन 30,000 रूपये होगा. इसके साथ ही, जीविका दीदियों द्वारा लिए गए लोन के ब्याज को माफ किया जाएगा और उन्हें पांच लाख रुपये तक का बीमा कवरेज भी मिलेगा.

डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार

तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध बढ़े है. कमाई, दवाई और सिंचाई के मामले में सरकार नाकाम रही है. गरीबी, पलायन और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी घोषणाओं की नकल सरकार कर रही है. ‘माई बहिन मान’ योजना का ऐलान किया तो एनडीए सरकार ने महिलाओं को ₹10000 रिश्वत के तौर पर दिया. तेजस्वी ने कहा कि जीविका दीदियों का शोषण इतना कहीं और शायद ही हुआ हो.

महिलाओं को 2,500 रुपये

आरजेडी नेता ने कहा कि ‘माई बहिन मान’ योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये दिए जाएंगे और यह किसी भी तरह का लोन नहीं होगा. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर आवश्यक अधिनियम और कानून बनाए जाएंगे और हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी.

‘MAA’ योजना का ऐलान

दूसरी ओर तेजस्वी ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी संविदाकर्मियों अब स्थायी किए जाएंगे. विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रहे संविदाकर्मियों को अब एक साथ स्थायी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे ‘MAA’ योजना लाएंगे. जिनमें M- मकान, A- अन्न और A- आमदनी शामिल हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, “तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं, तेजस्वी जो कहता है वह करता है.”

