Bihar

तेजस्वी यादव ने उठाया आरक्षण का मुद्दा, “बोले- प्रधानमंत्री ने लोगों का 65% आरक्षण…”

Ajay Yadav9 November 2025 - 10:53 AM
Bihar Election :

फटाफट पढ़ें

  • प्रचार का आज अंतिम दिन सभी चरणों में
  • तेजस्वी ने केंद्र और पीएम पर हमला किया
  • 65% आरक्षण का मुद्दा उठाया जनता के लिए
  • जनता महागठबंधन को दे रही समर्थन स्पष्ट
  • असली मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की

Bihar Election : बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन है और दूसरे चरण के लिए शाम 6 बजे तक प्रचार चलेगा. इसी बीच बर्थडे बॉय और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया. उन्होंने 17 महीने की महागठबंधन सरकार के दौरान 65 फीसदी आरक्षण के मुद्दे को लेकर NDA को निशाने पर लिया और दावा किया कि बिहार की जनता महागठबंधन को पर्याप्त समर्थन दे रही है.

17 महीने की सरकार ने आरक्षण का आधार बनाया

तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गठबंधन की 17 महीने की सरकार ने बिहार में नए आरक्षण का ऐतिहासिक फैसले कर ठोस आधार तैयार किया, लेकिन केंद्र सरकार और पीएम इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लोगों के 65% आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया और अब जनता के असली सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है.

तेजस्वी यादव ने कहा, “प्रधानमंत्री हों या कोई अन्य मंत्री, कोई भी हमारी 17 महीने की सरकार में दिए गए आरक्षण की बात नहीं कर रहा है. प्रधानमंत्री ने लोगों का 65% आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया. उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार को क्या दिया और गुजरात को क्या दिया.”

बिहार में असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए

तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे राज्य में लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि जनता बदलाव के लिए वोट करेगी. उन्होंने कहा कि पहले चरण में हुआ था और 11 नवंबर को दूसरे चरण में भी ऐसा होगा. उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों या कोई अन्य मंत्री, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में विकास की बात करते हैं, लेकिन बिहार में बेतुकी बातें करते हैं.

