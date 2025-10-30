Bihar

वैशाली में तेज प्रताप यादव का विरोध, आरजेडी समर्थकों ने लगाए ‘लालू-तेजस्वी जिंदाबाद’ के नारे

Ajay Yadav30 October 2025 - 2:51 PM
2 minutes read
Bihar News :
फटाफट पढ़ें

  • वैशाली में तेज प्रताप का विरोध
  • सभा बाद नारेबाजी का हंगामा
  • आरजेडी कार्यकर्ताओं ने घेरा काफिला
  • पत्थरबाजी का वीडियो वायरल
  • जेजेडी नेता ने आरजेडी पर वार

Bihar News : आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव को वैशाली में विरोध का सामना करान पड़ा. बीते बुधवार को वे चुनावी जनसभा के लिए महनार पहुंचे थे. सभा समाप्त होने के बाद जब वे लौटने लगे तो आरजेडी समर्थक ने “लालू-तेजस्वी जिंदाबाद” के नारे लगाए और तेज प्रताप यादव के काफिले का विरोध किया, बताया जा रहा है कि इस दौरान पत्थरबाजी की भी घटना हुई.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के उम्मीदवार जय सिंह राठौर के लिए वोट मांगने पहुंचे थे. वे महनार विधानसभा क्षेत्र के हीरानंद उच्च विद्यालय परिसर में जनसभा को संबोधित करने आए थे. शाम करीब पांच बजे उन्होंने सभा को भाषण दिया, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त कर लौटने लगे, मौके पर हंगामा शुरू हो गया.

वैशाली में तेज प्रताप का विरोध

विरोध करने के लिए आरजेडी के समर्थक तेज प्रताप के काफिले के पास जुट गए. विरोध में वे लोग नारा लगाने लगे. इस दौरान जनशक्ति जनता दल के जो कार्यकर्ता और समर्थक थे उन्होंने किसी तरह भीड़ से गाड़ी को आगे बढ़वाना चाहा, लेकिन कुछ दूर तक आरजेडी के समर्थक पीछे-पीछे काफिले को खदड़ते रहे.

तेज प्रताप के काफिले का विरोध

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग तेज प्रताप यादव के काफिले को खदेड़ेते नजर आ रहे हैं. भीड़ में कुछ लोग लालटेन छाप जिंदाबाद का नारा लगा रहा है तो कोई लालू यादव जिंदाबाद कह रहा है. वहीं कुछ लोग तेजस्वी भैया जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं.

इस पूरे मामले में जेजेडी प्रत्याशी जय सिंह राठौर ने कहा कि आरजेडी के प्रत्याशी घबरा गए हैं. पैसे देकर और शराब पिलाकर दो-चार लफंगों को उन्होंने पीछे लगवा दिया. दो-चार लोगों के पीछे लगा देने से और तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

