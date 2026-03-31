लाइफ़स्टाइल

गर्मी में शरीर को कैसे रखें हाइड्रेट? जानें जरूरी टिप्स

Shanti Kumari31 March 2026 - 3:40 PM
1 minute read
Summer Hydration Tips

Lifestyle : गर्मियों के मौसम में पसीना ज्यादा निकलने के कारण शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) जल्दी हो जाती है। इससे चक्कर आना, थकान, सिरदर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं

गर्मी में दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। अगर आप ज्यादा धूप में रहते हैं या शारीरिक मेहनत करते हैं, तो पानी की मात्रा और बढ़ा दें। प्यास लगने का इंतजार न करें, बल्कि समय-समय पर पानी पीते रहें।

डाइट में शामिल करें पानी से भरपूर चीजें

ऐसे फल और सब्जियां खाएं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे—तरबूज, खीरा, संतरा, नारियल पानी आदि। ये न सिर्फ शरीर को ठंडक देते हैं बल्कि जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं।

इलेक्ट्रोलाइट्स का रखें संतुलन

पसीने के साथ शरीर से जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी या ओआरएस जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें, ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहे।

धूप और गर्मी से बचाव करें

तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, खासकर दोपहर के समय। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो टोपी, छाता या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें और हल्के, ढीले कपड़े पहनें।

कैफीन और मीठे पेय से दूरी बनाएं

चाय, कॉफी और ज्यादा मीठे या सोडा वाले पेय पदार्थ शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकते हैं। इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें।

शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें

अगर आपको ज्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना, चक्कर आना या कमजोरी महसूस हो रही है, तो यह डिहाइड्रेशन के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत पानी या तरल पदार्थ लें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से संपर्क करें।

ये भी पढ़ें – कांकेर और दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, मुख्यधारा में शामिल हुए 11 कैडर

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Shanti Kumari31 March 2026 - 3:40 PM
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