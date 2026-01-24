West Bengal News : पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास को लेकर राज्य में फैली चिंता के कारण हर दिन तीन से चार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस बात का दावा करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि, महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और बी आर आंबेडकर जैसे देश के महान व्यक्तित्वों का अपमान किया जा रहा है।

अब तक करीब 110 लोगों की मौत

दरअसल, ममता बनर्जी ने ये बयान सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया। एसआईआर की चिंता में मर रहे लोगों के लिए बंगाल सीएम ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मानसिक तनाव और दहशत के कारण हर रोज करीब 4 लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब तक कम से कम 110 लोगों की मौत हो चुकी है।

उपनाम को लेकर सवाल पर भड़की CM

बता दें कि ममता बनर्जी ने कोलकाता के 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए कहा था कि बुजुर्ग सहित सैकड़ों लोगों को सुनवाई के लिए एसआईआर शिविरों में कतार में खड़ा होना पड़ रहा है और प्रतिदिन पांच-छह घंटे खुले में इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि “तार्किक विसंगतियों के नाम पर वे (निर्वाचन आयोग) बंगालियों के उपनाम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जो (उपनाम) वर्षों से ज्ञात और स्वीकृत हैं।”

रवींद्रनाथ टैगोर जीवित…

अपने नाम का उदाहरण देते हुए बंगाल सीएम ने कहा, “मुझे ममता बनर्जी और ममता बंद्योपाध्याय, दोनों नाम से जाना जाता है। उसी तरह चटर्जी और चट्टोपाध्याय एक ही उपनाम हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान ठाकुर को टैगोर नाम से भी जाना जाने लगा।” बनर्जी ने कहा कि अगर रवींद्रनाथ टैगोर जीवित होते, तो शायद उन्हें भी आज इस स्थिति का सामना करना पड़ता। उन्होंने दावा किया कि दो या दो से अधिक बच्चों वाले माता-पिता से उनकी उम्र में अंतराल के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और बुजुर्ग लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं।

