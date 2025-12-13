Punjab

एस.सी. आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने सीएम भगवंत मान से की मुलाकात

Ajay Yadav13 December 2025 - 9:22 AM
1 minute read
Punjab News :
एस.सी. आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने सीएम भगवंत मान से की मुलाकात

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने आज पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की.

मुलाकात के दौरान जसवीर सिंह गढ़ी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अनुसूचित जाति आयोग द्वारा राज्य के दलित वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में अवगत कराया. इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री को आयोग के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी.

मुख्यमंत्री ने आयोग के कामों की संतुष्टि जताई

जसवीर गढ़ी ने इस मुलाकात के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आयोग के कार्यों के संबंध में संतुष्टि व्यक्त की और साथ ही आयोग के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में लिखित रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा ताकि उन्हें जल्द से जल्द हल किया जा सके, उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री को पेश कर दी जाएगी.

जसवीर गढ़ी ने बताया कि इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को जापान और दक्षिण कोरिया के सफल दौरे के लिए बधाई दी.

ये भी पढ़ें- अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav13 December 2025 - 9:22 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस पर्यवेक्षक तैनात

पंजाब में पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस पर्यवेक्षक तैनात

13 December 2025 - 11:03 AM
Photo of CM भगवंत मान ने पंजाब को निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यू.के. से रणनीतिक गठजोड़ की वकालत की

CM भगवंत मान ने पंजाब को निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यू.के. से रणनीतिक गठजोड़ की वकालत की

13 December 2025 - 10:22 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 286वें दिन पंजाब पुलिस ने 863 ग्राम हेरोइन सहित 68 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 286वें दिन पंजाब पुलिस ने 863 ग्राम हेरोइन सहित 68 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

13 December 2025 - 9:46 AM
Photo of Punjab Elections : राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए IAS/PCS पर्यवेक्षक नियुक्त किए

Punjab Elections : राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए IAS/PCS पर्यवेक्षक नियुक्त किए

12 December 2025 - 6:04 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा दुख जताया

पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा दुख जताया

12 December 2025 - 5:40 PM
Photo of अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

12 December 2025 - 3:11 PM
Photo of पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव : ड्राई डे लागू, 44,000 पुलिस तैनात

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव : ड्राई डे लागू, 44,000 पुलिस तैनात

12 December 2025 - 9:47 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 285वें दिन पंजाब पुलिस ने 85 तस्करों को 2 किलो हेरोइन सहित किया काबू

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 285वें दिन पंजाब पुलिस ने 85 तस्करों को 2 किलो हेरोइन सहित किया काबू

12 December 2025 - 9:13 AM
Photo of CM भगवंत मान ने सड़क निरीक्षण में खामियां पाई, ठेकेदार को नोटिस और भुगतान रोकने के आदेश दिए

CM भगवंत मान ने सड़क निरीक्षण में खामियां पाई, ठेकेदार को नोटिस और भुगतान रोकने के आदेश दिए

12 December 2025 - 8:37 AM
Photo of जिला परिषद और पंचायत चुनाव: 44 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित

जिला परिषद और पंचायत चुनाव: 44 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित

11 December 2025 - 12:05 PM
Back to top button