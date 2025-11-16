Bihar

रोहिणी आचार्य ने परिवार से दूरी बनाई, लालू परिवार में सियासी और पारिवारिक तनाव बढ़ा

Bihar News :
रोहिणी आचार्य ने परिवार से दूरी बनाई, लालू परिवार में तनाव और राजनीतिक चर्चा तेज

  • बिहार चुनाव के बाद लालू परिवार में हलचल।
  • रोहिणी ने अपने दर्द का एक्स पर खुलासा किया।
  • उन्होंने राजनीति छोड़ने और दूरी का फैसला लिया।
  • लालू परिवार में रोहिणी के कदम से तनाव बढ़ा।
  • परिवार कलह RJD के लिए नई चुनौती बन गई।

Bihar News : बिहार चुनाव परिणामों के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में मची हलचल के बीच रोहिणी आचार्य का नया एक्स पोस्ट सामने आया है, जिसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. कुछ दिन पहले ही उन्होंने राजनीति छोड़ने और परिवार से दूर होने की घोषणा की थी. अब उन्होंने अपने ताजा पोस्ट में जिस तरह अपना दर्द बयां किया है, उससे लोगों में हैरानी और चिंता दोनों बढ़ गई है.

रोहिणी ने एक्स पर अपने दर्द का खुलासा किया

रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई और मारने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने आत्मसम्मान और सच की निष्ठा से समझौता नहीं किया, मजबूरी में उन्हें अपने माता-पिता और बहनों को रोते हुए छोड़ना पड़ा और मायके से अलग कर दिया गया. रोहिणी ने कहा मुझे अनाथ बना दिया गया आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो.

रोहिणी आचार्य का परिवार से दूरी का फैसला

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की बात कही है. उनके इस फैसले ने राजनीतिक जगत में नई चर्चा छेड़ दी है. हमेशा पिता लालू प्रसाद के साथ खड़ी दिखने वाली रोहिणी का यह कदम परिवार के अंदर काफी तनाव होने की ओर इशारा करता है. रोहिणी के इस भावुक बयान के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि परिवार के अंदर ऐसी नौबत क्यों आई? खास बात यह है कि RJD या लालू परिवार की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव नतीजों से पैदा हुई निराशा और परिवार के अंदर चल रही खींचतान अब साफ–साफ दिख रहा है. RJD पहले ही चुनावी झटके से उबरने की कोशिश कर रही है, ऐसे में परिवार के अंदर की यह कलह पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकती है.

