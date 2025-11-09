फटाफट पढ़ें

हाजीपुर में स्ट्रांग रूम सीसीटीवी बंद मामला

आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लगाए धांधली के आरोप

अनु शुक्ला ने जांच की मांग की तेज अपील

डीएम ने बताया तकनीकी खराबी का कारण

प्रशासन ने सभी आरोपों को किया खारिज

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. हाजीपुर की महनार विधानसभा में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और धांधली के आरोप लगाए, हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.

अनु शुक्ला ने की जांच की मांग

आरजेडी की लालगंज विधानसभा प्रत्याशी अनु शुक्ला मौके पर पहुंची और कहा कि सीसीटीवी बंद होना चौंकाने वाला है, एनडीए उम्मीदवारों को चिंता नहीं है, लेकिन हमें डर है. उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की. बताया गया कि आरएन कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का एक सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था, जिसका वीडियो आरजेडी ने साझा कर धांधली के आरोप लगाए. इसके साथ ही, एक वैन को बाहर निकलते हुए दुखाने का दावा भी किया गया है.

अनु शुक्ला बोलीं हमें डीएम पर भरोसा है

लालगंज विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार अनु शुक्ला स्ट्रांग रूम पहुंची और कहा कि सीसीटीवी कैमरा पहले काम कर रहे थे, जो खराब थे उन्हें ठीक करने की कोशिश भी की गई. उन्होंने कहा कि सुबह एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महनार विधानसभा का सीसीटीवी बंद बताया गया, जिसे देखकर हम हैरान रह गए. इसी कारण हम यहां आए हैं और जांच हो रही है. यहां महागठबंधन के लोग हैं, लेकिन एनडीए का एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि वो डरे हुए नहीं हैं, और हम डरे हुए हैं. हम बस यही कहेंगे कि सबकी जांच होनी चाहिए. हमें डीएम पर भरोसा है, वो जरूर कार्रवाई करेंगी.

इस मामले पर डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि कैमरा का टाइमर लॉक एक्टिव हो गया था, इसलिए डिस्प्ले ऑफ हो गयी थी. RJD कार्यकर्ताओं को पुष्टि कराई गयी. वीडियो भ्रामक दावे के साथ वायरल किया गया. वैन में सुरक्षा बलों के बिस्तर और सामान था,जांच के बाद ही कोई गाड़ी या सामान अन्दर जा रहा है.

