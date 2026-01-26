Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर बसपा सुप्रिमों मायावती ने देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई दी. इस अवसर पर उन्होंने आत्मचिंतन का आह्वान करते हुए सरकारों की नीतियों की आलोचना भी की. मायावती ने कहा कि संविधान पर गर्व तभी सही मायने में है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. साथ ही उन्होंने बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम के लिए केंद्र सरकार से एक बार फिर भारत रत्न देने की मांग की.

मायावती ने सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज यह ईमानदारी से आकलन करने का समय है कि जनता को दावों और आकर्षक वादों की ‘भूलभुलैया’ में कब तक फँसाया जाएगा, उन्होंने कहा, “सरकारों को अपनी छलपूर्ण बातों से हटकर यह देखना होगा कि क्या संविधान की मूल भावना के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र मजबूत हुआ है.” उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक इस भूलभुलैया से बाहर निकलकर आम लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार नहीं किया जाता, तब तक समस्याओं से मुक्ति पाना संभव नहीं है.

मायावती ने कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की

बसपा सुप्रीमों मायावती ने बसपा के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग फिर से की है, उन्होंने कहा कि देश में बहुजन समाज के करोड़ों गरीबों, शोषितों और पीड़ितों को आत्म-सम्मान का जीवन दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले मान्यवर कांशीराम जी को उनके करोड़ों अनुयायियों की चाहत के मुताबकि अब बिना और देरी किए ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया जाना चाहिए. यह पूरी तरह उचित होगा और बीएसपी इसकी मांग लगातार करती आ रही है.

मायावती ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी

वही, बसपा प्रमुख ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और वीरता पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले नागरिकों और उनके परिवारों को भी बधाई दी, उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा देने वालों के योगदान की प्रशंसा की.

संविधान के मुताबिक जनकल्याण

मायावती ने अपने बयान में कहा कि संविधान की सर्वसमाज हितैषी मंशा को साकार करना ही गणतंत्र की असली सफलता है, उन्होंने चेतावनी दी कि केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और ईमानदारी से उनके कार्यान्वयन के माध्यम से ही जनकल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें – “युद्ध नशों विरूद्ध” अभियान के 330वें दिन 50 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप