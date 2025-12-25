Bihar

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत, 8 वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दिया

Ajay Yadav25 December 2025 - 2:47 PM
2 minutes read
Upendra Kushwaha News :
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत, 8 वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दिया

Upendra Kushwaha News : 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटों पर जीत दर्ज की थी. एक ओर उनकी पत्नी स्नेहलता की जीत से परिवार में खुशी का माहौल बना, वहीं दूसरी ओर उनके बेटे को मंत्री बनाए जाने के फैसले से पार्टी के भीतर असंतोष भी उभर आया. इसी नाराजगी के चलते गुरुवार (25 दिसंबर 2025) को पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता समेत आठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया. इन नेताओं ने 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होने का ऐलान भी किया है.

इस्तीफा देने वालों में व्यवसायिक प्रकोष्ठ के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं. इनमें प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता, वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद, उपाध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष मोहनलाल, मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अजय कुमार बिट्टू, महासचिव गोपाल जी प्रसाद, गोपालगंज जिलाध्यक्ष बासुकीनाथ गुप्ता और पटना पूर्वी के जिलाध्यक्ष शशि किशोर साह के नाम शामिल हैं. इन सभी नेताओं ने एक साथ आज अपना इस्तीफा सौंपा.

प्रदेश कमेटी भंग होने की जानकारी

इस्तीफा पत्र दिखाते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार ने मीडिया से कहा कि करीब एक सप्ताह पहले ही पार्टी की प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया था, उन्होंने बताया कि लगातार नेताओं में निराशा का माहौल बना हुआ है. जिन नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे पार्टी में शामिल हुए थे, आज वही पार्टी अपने मूल विचारों से भटक चुकी है, उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा कमजोर हो गई है और ऐसे हालात में स्वाभिमान से समझौता कर संगठन में बने रहना उनके लिए संभव नहीं है.

नीतीश कुमार की निष्पक्षता पर जोर

उपाध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद ने कहा कि चुनाव के बाद बेटे को मंत्री और पत्नी को विधायक बनाए जाने से स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी अब उसी परिवारवाद की ओर बढ़ गई है, जिस पर पहले अन्य पार्टियों की आलोचना की जाती थी, उन्होंने कहा कि इसी कारण वे जेडीयू में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं. शिवचंद्र प्रसाद ने बताया कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और सभी वर्गों के लिए काम किया है, कभी भी परिवार को बढ़ावा नहीं दिया.

बता दें कि नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद पार्टी (आरएलएम) के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल और पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल कुमार ने इस्तीफा दे दिया था. अब आठ और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें- न्यूजीलैंड में सिखों का धार्मिक जुलूस रोका गया, जीसस-जीसस के लगाए नारे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 December 2025 - 2:47 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से की सुरक्षा की मांग

तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से की सुरक्षा की मांग

26 December 2025 - 1:13 PM
Photo of दस परसेंट ना सही तो पांच परसेंट ही, जीतन राम मांझी के बयान पर घमासान

दस परसेंट ना सही तो पांच परसेंट ही, जीतन राम मांझी के बयान पर घमासान

22 December 2025 - 4:27 PM
Photo of वायरल वीडियो विवाद पर जीतन राम मांझी की सफाई, बोले- बयान को गलत संदर्भ में दिखाया गया

वायरल वीडियो विवाद पर जीतन राम मांझी की सफाई, बोले- बयान को गलत संदर्भ में दिखाया गया

20 December 2025 - 2:15 PM
Photo of कलयुग में आस्था के मंदिर में चोरी, माता का मुकुट चुरा ले गए लुटेरे, दान पेटी भी नहीं छोड़ी

कलयुग में आस्था के मंदिर में चोरी, माता का मुकुट चुरा ले गए लुटेरे, दान पेटी भी नहीं छोड़ी

19 December 2025 - 7:54 PM
Photo of Bihar News : चोरों ने SBI के दो ATM को बनाया निशाना, मिनटों में उड़ा ले गए लाखों रुपए

Bihar News : चोरों ने SBI के दो ATM को बनाया निशाना, मिनटों में उड़ा ले गए लाखों रुपए

19 December 2025 - 3:47 PM
Photo of रोहतास में भीषण सड़क हादसा : दो बाइक की टक्कर में चार युवकों की मौत

रोहतास में भीषण सड़क हादसा : दो बाइक की टक्कर में चार युवकों की मौत

18 December 2025 - 12:18 PM
Photo of सपा सांसद इकरा हसन ने नीतीश कुमार पर नाराजगी जताई, ट्वीट कर किया विरोध

सपा सांसद इकरा हसन ने नीतीश कुमार पर नाराजगी जताई, ट्वीट कर किया विरोध

16 December 2025 - 1:01 PM
Photo of सीएम नीतीश कुमार पर महिला का हिजाब हटाने का आरोप, RJD और कांग्रेस ने उठाए सवाल

सीएम नीतीश कुमार पर महिला का हिजाब हटाने का आरोप, RJD और कांग्रेस ने उठाए सवाल

16 December 2025 - 10:19 AM
Photo of RLM में बगावत : रामेश्वर महतो ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों पर नाराजगी

RLM में बगावत : रामेश्वर महतो ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों पर नाराजगी

13 December 2025 - 11:31 AM
Photo of कृषि मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर में गमछा लहराते हुए पवन सिंह के गाने पर झूमे

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर में गमछा लहराते हुए पवन सिंह के गाने पर झूमे

11 December 2025 - 11:32 AM
Back to top button