Upendra Kushwaha News : 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटों पर जीत दर्ज की थी. एक ओर उनकी पत्नी स्नेहलता की जीत से परिवार में खुशी का माहौल बना, वहीं दूसरी ओर उनके बेटे को मंत्री बनाए जाने के फैसले से पार्टी के भीतर असंतोष भी उभर आया. इसी नाराजगी के चलते गुरुवार (25 दिसंबर 2025) को पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता समेत आठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया. इन नेताओं ने 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होने का ऐलान भी किया है.

इस्तीफा देने वालों में व्यवसायिक प्रकोष्ठ के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं. इनमें प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता, वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद, उपाध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष मोहनलाल, मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अजय कुमार बिट्टू, महासचिव गोपाल जी प्रसाद, गोपालगंज जिलाध्यक्ष बासुकीनाथ गुप्ता और पटना पूर्वी के जिलाध्यक्ष शशि किशोर साह के नाम शामिल हैं. इन सभी नेताओं ने एक साथ आज अपना इस्तीफा सौंपा.

प्रदेश कमेटी भंग होने की जानकारी

इस्तीफा पत्र दिखाते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार ने मीडिया से कहा कि करीब एक सप्ताह पहले ही पार्टी की प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया था, उन्होंने बताया कि लगातार नेताओं में निराशा का माहौल बना हुआ है. जिन नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे पार्टी में शामिल हुए थे, आज वही पार्टी अपने मूल विचारों से भटक चुकी है, उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा कमजोर हो गई है और ऐसे हालात में स्वाभिमान से समझौता कर संगठन में बने रहना उनके लिए संभव नहीं है.

नीतीश कुमार की निष्पक्षता पर जोर

उपाध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद ने कहा कि चुनाव के बाद बेटे को मंत्री और पत्नी को विधायक बनाए जाने से स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी अब उसी परिवारवाद की ओर बढ़ गई है, जिस पर पहले अन्य पार्टियों की आलोचना की जाती थी, उन्होंने कहा कि इसी कारण वे जेडीयू में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं. शिवचंद्र प्रसाद ने बताया कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और सभी वर्गों के लिए काम किया है, कभी भी परिवार को बढ़ावा नहीं दिया.

बता दें कि नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद पार्टी (आरएलएम) के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल और पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल कुमार ने इस्तीफा दे दिया था. अब आठ और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

