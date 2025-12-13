Bihar

RLM में बगावत : रामेश्वर महतो ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों पर नाराजगी

Bihar News :
Bihar News : बिहार की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा ( RLM) के बाजोपट्टी विधानसभा सीट से विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं. उनकी यह पोस्ट पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बगावत का संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. महतो ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने को लेकर परिवारवाद का आरोप लगाया. यह विवाद तब और बढ़ गया, जब रामेश्वर महतो ने फेसबुक पर लिखा, ‘राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है.’

मंत्री पद न मिलने की नाराजगी और बढ़ी

महतो ने अपने बयान में आगे लिखा कि जब नेतृत्व की मंशा स्पष्ट न रहे और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगें, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता. उन्होंने आगे कहा कि नागरिक सजग है और हर कदम, हर निर्णय और इरादे को बारीकी से परखता है. उनके पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्द जैसे ‘नेतृत्व की नीयत धुंधली होने’ और ‘स्वार्थ की दिशा में मुड़ने’ को सीधे उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, सरकर के गठन के बाद से ही मंत्री पद न मिलने से नाराज चल रहे हैं. हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के फैसले ने महतो की नाराजगी और बढ़ गई है.

महतो के बयान से पार्टी के भीतर असहजता

आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी (RLM) को 4 सीटों पर जीत मिली थीं. वहीं, एनडीए ने कुल 202 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की थी. चुनावी नतीजों में बीजेपी को 89 और JDU को 85 सीटें मिलीं, जबकि अन्य सहयोगी दलों में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 5 और RLM को 4 सीटें प्राप्त हुईं. फिलहाल विधायक रामेश्वर महतो के सोशल मीडिया पोस्ट पर पार्टी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया समाने नहीं आई है, हालांकि, इस बयान ने RLM के अंदर नई सियासी मुश्किल खड़ी कर दी है. रामेश्वर महतो इस समय दिल्ली में हैं और इस मसले पर अभी और सियासत होने की संभावना जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

