स्कूली बच्चों की वैन हुई दुर्घटनाग्रस्त, स्वतंत्रता दिवस से लौट रहे थे, 11 घायल, 5 गंभीर

Rajasthan : राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद थाना क्षेत्र में आज दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. स्कूली बच्चे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से लौट रहे थे. तभी एक कार से टक्कर हो गई. वैन सड़क किनारे पलट गई. हादसे में 7 से 15 साल तक के 11 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि जिसमें 5 गंभीर रूप से घायल हैं.

आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार, सांगोद में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपने गांव चतरपुरा लौट रहे थे. तेज रफ्तार कार से टक्कर हो गई, जिससे वैन पलट गई. हादसा होने के बाद चीख – पुकार मचने लगी. स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकालने में मदद की.

कोटा रेफर किया गया

दरअसल, सूचना मिलने पर सांगोद थानाधिकारी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे. घायल बच्चों और वैन चालक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. 5 बच्चों को गंभीर चोटे आई हैं. कोटा रेफर किया गया है. बाकी 6 बच्चों को हल्की चोटे हैं. इन बच्चों का इलाज स्थानीय अस्पताल किया जा रहा है.

आपको बता दें कि सांगोद थाने के एसएचओ लाखन सिंह ने कहा कि जिस कार से हादसा हुआ था, उसे जब्त कर लिया गया है. सांगोद थाने के एसएचओ लाखन सिंह ने बताया कि चालक को हिरासत में लिया गया है.

Avinay Mishra15 August 2025 - 9:03 PM
1 minute read

