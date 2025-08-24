Uttar Pradesh

राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हारे और बिहार भी…’ ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को सुनाई खरी-खरी

Ajay Yadav24 August 2025 - 11:56 AM
2 minutes read
UP News :
  • ओपी राजभर ने कहा विपक्ष हार चुका है
  • 1952 में वोट चोरी का उदाहरण दिया
  • विपक्ष हार मानकर माहौल बना रहा
  • खाद में दिक्कत, पर कमी नहीं
  • जातीय जनगणना 2027 में होगी

UP News : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभाषपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बीते शनिवार को बस्ती पहुंचे. इस दौरान वोट चोरी के मामले पर उन्होंने विपक्ष पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. ओम प्रकाश राजभर ने कहा की यह उनकी हताशा बोल रही है, उन्होंने कहा कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में विपक्ष हार चुका है और बिहार भी हार जाएगा. ओपी राजभर ने बताया कि विपक्ष पहले ही मान चुका है कि बिहार चुनाव हार जाएगा, इसलिए वे पहले से ही हार के बाद की बातों का माहौल तैयार कर रहे हैं.

2024 चुनाव में बीजेपी पर विपक्ष के झूठे आरोप

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वे उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने बताया कि 1952 में बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे लेकिन कांग्रेस ने 78 हजार वोट चोरी करवा कर उन्हें चुनाव हारना पड़ा, उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक में वोटों की गड़बड़ी हुई है और चुनाव आयोग ने गलत किया है, तो ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी जबकि बीजेपी 282 सीट जीती, इसके बावजूद कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं. ओपी राजभर ने कहा कि अगर 2024 के चुनाव में चोरी होती तो बीजेपी 240 की बजाय 500 सीटें जीत जाती. वे इसे पूरी तरह झूठ बताते हुए कहा कि विपक्ष केवल गलत आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है जैसे ही मौका मिलेगा, वहां से भाग जाएगा.

वोट चोरी कर कमजोर प्रधान को हरवाया

उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर सीएए है, जिसमें कहा गया मुसलमानों की नागरिकता छीनना चाहते हैं दो साल से ऊपर हो गए एक भी मुसलमान की नागरिकता गई क्या. फिर यह लोग बोले कि वक्फ कानून से मुसलमानों की संपत्ति छीन ली जाएगी. अब वह खत्म हो गया अब कोई नहीं चिल्ला रहा, अब यह वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं. जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कोई कमजोर प्रधान जीता तो उस को हरवा कर अपनी पार्टी का प्रधान जितवा दिए. जिला पंचायत जो जीता उस को हरवा दिया, वोट चोरी करके प्रमुख जितवा लिए. यही लोग वोट चोरी की बात बोल रहे हैं.

खाद की कोई कमी नहीं

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि एनडीए के सभी सदस्य सीधे गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जबकि विपक्ष केवल ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. वहीं किसानों को खाद न मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम आप की बात से सहमत हैं कि कुछ किसानों को खाद नहीं मिल रही माल ढुलाई की वजह से दिक्कत आ रही है. खाद की कोई कमी नहीं है, सरकार हर किसान को खाद देने के लिए प्रतिबद्ध है.

जातीय जनगणना पर ओपी राजभर ने कहा कि सरकार ने साफ कहा है कि जातिवार जनगणना 2027 में होगी, जबकि चुनाव 2026 में होंगे. 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत चुनाव समय पर होंगे.

