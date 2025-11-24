फटाफट पढ़ें

IMD ने बारिश और ठंड का अलर्ट दिया

उत्तर भारत में तापमान तेजी गिरा

दक्षिण–पूर्व में भारी बारिश जारी

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10°C

यूपी में मौसम शुष्क और कोहरा है

Weather Forecast : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. ठंड के बीच हो रही बारिश के कारण तापमान और गिर सकता है, जिससे आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, उत्तर भारत में शीतलहर का असर और तेज होने वाला है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश में तापमान में भारी गिरावट की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है. बारिश के चलते तापमान में कमी आएगी और ठंड बढ़ेगी.

तेज हवाओं से ठिठुरन और बढ़ेगी

दिल्ली में आज से ठंड बढने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार, आज न्यूनतम तापमान गिरकर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह के समय 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जिससे ठिठुरन और बढ़ सकती है.

उत्तर प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है. पछुआ हवाओं के चलते तापमान में आई गिरावट अगले 2–3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की और कमी दर्ज हो सकती है, जिससे शीतलहर का प्रभाव और तेज हो सकता है.

25–27 नवंबर तक मौसम रहेगा साफ

सोमवार (24 नवंबर) को उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है, जबकि पूर्वी यूपी में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति रहेगी. 25, 26 और 27 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम सामान्यतः साफ रह सकता है. इन दिनों सुबह के समय दोनों ही हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना बनी रहेगी.

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में इस समय कोई सक्रिय मौसम तंत्र प्रभावी नहीं है. इसके बावजूद पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं का असर इतना प्रबल है कि वातावरण में शुष्कता और ठंडक तेजी से बढ़ रही है. दिन में कोहरा हटने के बाद भी हल्की धुंध बने रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप