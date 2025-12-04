Punjab News : पंजाब से नशा खत्म करने के लिए चल रहे “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के 277वें दिन पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. राज्यभर में 335 स्थानों पर छापेमारी की गई, इन कार्रवाइयों में 79 एफआईआर दर्ज हुईं और 103 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 277 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 39,078 हो गई है.

बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ जब्त

इन छापेमार कार्रवाईयों में पकड़े गए तस्करों से 1.5 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलोग्राम अफीम, 5 किलोग्राम भुक्की, 5040 नशीली गोलियां और 12,370 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज. को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. वहीं नशा विरोधी अभियान की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

ईडीपी रणनीति के तहत 45 लोग पुनर्वास को तैयार

इस अभियान में 70 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 120 से अधिक पुलिस टीमें, जिनमें 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे, पूरे राज्य में 335 स्थानों पर छापेमारी की है, उन्होंने आगे बताया कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 356 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने नशामुक्ति के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-इन्फोर्समेंट, डी-ऐडिक्शन और प्रीवेंशन (EDP)-लागू की है. इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज 45 लोगों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार शुरू करने के लिए प्रेरित किया.

