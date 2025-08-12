Punjab Vigilance Bureau : पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अपने अभियान के तहत जुलाई महीने के दौरान आठ अलग-अलग मामलों में 10 सरकारी मुलाजिमों कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है.आज यहां इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब विजीलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो की ओर से सरकारी कर्मचारियों के बीच और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय रूप से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

भ्रष्टाचार मामलों में कड़ी कार्रवाई, कई नए केस दर्ज

उन्होंने बताया कि ब्यूरो ने पिछले महीने विभिन्न अदालतों में 28 विजीलेंस मामलों से संबंधित चालान पेश किए थे. इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों की गहराई से जांच करने के लिए 6 विजीलेंस पड़ताल भी दर्ज की गई हैं. उन्होंने आगे कहा कि 13 व्यक्तियों के खिलाफ 8 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें 9 सरकारी मुलाज़िम शामिल हैं.

पांच मामलों में सजा, सात दोषियों को कैद और जुर्माना

अधिक विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि विभिन्न अदालतों ने पिछले महीने के दौरान विजीलेंस ब्यूरो द्वारा दायर किए गए पांच रिश्वतखोरी मामलों में फैसला सुनाया है, जिसमें सात व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए दो साल से पांच साल तक की कैद और 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.

