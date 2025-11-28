Punjab

पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 4,443 लाभार्थियों को 22.66 करोड़ रुपये वितरित किए

Ajay Yadav28 November 2025 - 9:22 AM
2 minutes read
Punjab Government :
पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 4,443 लाभार्थियों को 22.66 करोड़ रुपये वितरित किए

फटाफट पढ़ें:

  • 4,443 लाभार्थियों को 22.66 करोड़ रुपये दिए
  • राशि जिलों से प्राप्त आवेदनों के बाद जारी
  • प्रत्येक खाते में 51,000 रुपये डी.बी.टी. से
  • लाभ केवल स्थायी निवासी बेटियों को
  • राशि सीधे खाते में, प्रक्रिया पारदर्शी

Punjab Government : सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2025-26 में पात्र जातियों के 4,443 लाभार्थियों के कुल 22.66 करोड़ रुपये वितरित कर दिए हैं. यह राशि राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त योग्य आवेदनों की मंजूरी के बाद जारी की गई है.

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, संगरूर और मालेरकोटल- इन 15 जिलों से कुल 4,443 योग्य आवेदन प्राप्त हुए. इन सभी लाभार्थियों के लिए कुल 22.66 करोड़ रूपये जारी किए गए.

जिला-वार लाभार्थियों की संख्या जारी

जारी की गई राशि के तहत प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे डी.बी.टी. (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जा रही है. जिला-वार लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है- अमृतसर 1297, बरनाला 18, बठिंडा 138, फिरोजपुर 748, गुरदासपुर 394, होशियारपुर 105, जालंधर 470, मानसा 309, श्री मुक्तसर साहिब 239, पटियाला 52, पठानकोट 347, रूपनगर 38, एस.ए.एस. नगर 17, संगरूर 122 और मालेरकोटला 149.

प्रत्येक परिवार अधिकतम दो बेटियों को लाभ

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार निम्न-आय वर्ग से संबंधित परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. यह लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाता है जो पंजाब के स्थायी निवासी हों, गरीबी रेखा से नीचे आते हों और अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में शामिल हों प्रत्येक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है.

वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में

मंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनती है, उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मान, समानता और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है.

