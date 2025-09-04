Punjab Floods : पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और हरभजन सिंह ईटीओ ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ जिला तरन तारन के गांव मरड़ और किड़ियां का दौरा कर ब्यास नदी के संवेदनशील हिस्सों का जायजा लिया.

स्थानीय निवासियों से बातचीत, AAP सरकार प्रतिबद्ध

इस दौरान नेताओं ने बंधों की स्थिति का निरीक्षण किया और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर नदी का जलस्तर बढ़ने से सामने आने वाली चुनौतियों की जानकारी ली. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्रियों और मनीष सिसोदिया ने स्थानीय समुदाय व जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से बोरी और क्रेटों की मदद से नदी के कमज़ोर हिस्सों को मज़बूत करने के कार्य में भागीदारी की.

इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की जान-माल की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्रों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं तथा दीर्घकालिक समाधान के लिए योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं.

गांववासियों का जताया आभार

कैबिनेट मंत्रियों ने गांववासियों और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय रहते बंधों को मज़बूत करने में दिए गए सहयोग की सराहना की और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए स्थिति पर पूरी नज़र रखे हुए है.

कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में पंजाब सरकार का पूरा अमला पहले दिन से सक्रिय है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और आप की पूरी नेतृत्व टीम इस कठिन समय में पंजाबवासियों के साथ मज़बूती से खड़ी है.

