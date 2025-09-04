Punjab Floods : पंजाब सहित पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण राज्य में बने बाढ़ जैसे हालातों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा बचाव कार्यों में और अधिक तेज़ी लाई गयी है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने दरियाओं के किनारों और बांधों को मज़बूत करने तथा संभावित बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हरजोत सिंह बैंस ने संभाला मोर्चा, लोगों को सतर्क रहने की दी नसीहत

रूपनगर ज़िले के विधान सभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब में बहने वाली नहरों, नालों और दरियाओं के किनारों की लगातार निगरानी कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की अगुवाई में ज़िला प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा की जा रही है. इसके अतिरिक्त सतलुज नदी के साथ लगते इलाकों से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिये मुनादी भी करवायी गयी और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में ठहरें.

इस दौरान नंगल क्षेत्र के गांव हरसा बेला, बेला रामगढ़, बेला ध्यानि अपर, बेला ध्यानि लोअर, सैंसोवाल, एल्गरा, बेला शिव सिंह, भलाण, भनाम, सिंहपुरा, पलासी, तरफ़ मजारा, मजारी, इसके अलावा श्री आनंदपुर साहिब के बुरज, चंदपुर बेला, गजपुर बेला, शाहपुर बेला, निक्कूवाल, अमरपुर बेला, लोधीपुर के निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है, जबकि रूपनगर और श्री चमकौर साहिब के सभी वे गांव जो सतलुज दरिया के किनारे बसे हैं, उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

डॉ. रवजोत सिंह ने समस्याएं हल करने का दिलाया भरोसा

कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने भारी वर्षा के चलते अपने विधानसभा क्षेत्र शामचौरासी के विभिन्न गांवों के लोगों की परेशानियों और ज़रूरतों का हल निकालने के लिए घर-घर जाकर मुलाकात की. उन्होंने गांव शिवालिक नगर ढोलवाहा, खलवाणा, दियोवाल और बादोवाल गांव के निवासियों की समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जनसुविधा और सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है. प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बारिश या प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना न करना पड़े.

AAP नेताओं ने कसी कमर, जमीन पर उतर लिया जायजा

कैबिनेट मंत्री पंजाब लालजीत सिंह भुल्लर और हरभजन सिंह ईटीओ ने आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के इंचार्ज मनीष सिसोदिया के साथ ज़िला तरन तारन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने गांव मरड़ और किड़ियां में दरिया के कारण ज़मीन और फसलों को हुए नुकसान का भी जायज़ा लिया और प्रभावित लोगों व किसानों की परेशानियां सुनीं.

इस दौरान राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां 4 ट्रक राहत सामग्री लेकर सुलतानपुर लोधी पहुंचे जिसमें पशओं के लिए फीड और अन्य राहत सामग्री शामिल है. उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांवों मंड इन्दरपुर और यूसफपुर दारेवाल में लोगों को फीड बांटी.

इसी तरह कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर ज़िले के कुक्कड़ गांव में चिट्टी वेईं में बढ़े जल प्रवाह को देखते हुए राहत सामग्री वितरित करने के साथ-साथ राहत कार्यों का जायज़ा लिया. उन्होंने प्रशासन को लगातार चौकस रहने के लिए कहा. जालंधर ज़िले के गांव सांगोवाल में सतलुज नदी के किनारों को मज़बूत करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने सेना की मदद ली. इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बचाव कार्यों का जायज़ा भी लिया.

जिला प्रशासन और अन्य अधिकारी भी राहत कार्यों में जुटे

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा लगातार अजनाला में पीड़ित परिवारों के पास पहुंचकर उन्हें राहत सामग्री बांटी गयी.

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर के नयागांव में पटियाला की राओ नदी के साथ खुड्डा लाहौरा-नाडा सड़क के नुकसान की रिपोर्ट मिलते ही ज़िला प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल की अगुवाई में और सांसद मालविंदर सिंह कंग ने नुकसान वाले हिस्से की मरम्मत व दरार भरने के कार्य की निगरानी की. ज़िला प्रशासन ने घग्गर और सुखना चोअ के किनारे बसे गांवों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

इसी तरह शहीद भगत सिंह नगर के डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह ने आज धेंगरपुर में सतलुज बांध की मौजूदा स्थिति का जायज़ा लेते हुए बताया कि मौजूदा समय में पानी का स्तर 65,000 क्यूसेक है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं. उन्होंने बताया कि देर रात धेंगरपुर में बांध को थोड़ा नुकसान पहुंचा था जिसे ग्रामीणों के सहयोग से समय रहते रोक लिया गया और बांध की मज़बूती का कार्य लगातार जारी है.

बरनाला ज़िले में डिप्टी कमिश्नर टी. बैनिथ ने ज़िलेवासियों से अपील की कि वे असुरक्षित इमारतों को छोड़कर सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में चले जाएं.

सेना को अलर्ट पर रहने के निर्देश

पटियाला ज़िले में घग्गर नदी की स्थिति गंभीर होने की संभावना को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव ने सेना को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा कुछ गांवों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी अपील की गई है. कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और हरभजन सिंह ईटीओ ने ज़िला तरन तारन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने गांव मरड़ और किड़ियां में दरिया के कटाव के कारण ज़मीन और फसलों को हुए नुकसान का भी जायज़ा लिया और प्रभावित लोगों व किसानों की परेशानियां सुनीं. इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी राहत कार्यों का जायज़ा लिया.

फ़ाज़िल्का की डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने ज़िलावासियों से अपील की कि हुसैनीवाला हेडवर्क्स से सतलुज नदी में 3 लाख 11 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इसलिए फ़ाज़िल्का के सीमा क्षेत्र के सतलुज क्रीक पार के गांवों के लोग सतर्क रहें. उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन की टीमें हर समय आपकी मदद के लिए तैयार हैं.

