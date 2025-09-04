Punjabराज्य

FIR के बावजूद पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी, पंजाब सूचना आयोग ने दिए SIT जांच के आदेश

Anup Tiwari4 September 2025 - 5:23 PM
1 minute read
Punjab News
पंजाब सूचना आयोग ने SIT जांच के आदेश दिए

Punjab News : पंजाब राज्य सूचना आयोग द्वारा एक मामले की सुनवाई करते हुए भगोड़े व्यक्ति को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किए जाने संबंधी मामले की जांच के लिए एस.आई.टी. (विशेष जांच टीम) गठित करने के आदेश दिए गए हैं.

IPC की धारा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने दिया क्लीयरेंस

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि गीतिका, पुत्री अनिल कुमार, निवासी गुरुद्वारा मार्ग, मक्खू तहसील ज़ीरा, ज़िला फिरोज़पुर द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय ए.डी.सी.पी.-3, पुलिस आयुक्त लुधियाना और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, कार्यालय पुलिस आयुक्त लुधियाना के विरुद्ध दायर अपील केस नं. 3820/2023 की सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया.

सुनवाई के दौरान पता चला कि साहिल मल्होत्रा, पुत्र राकेश मल्होत्रा और ममता रानी, निवासी प्लॉट नं. 90, गली नं. 5, न्यू शिवपुरी रोड, प्रीत नगर, लुधियाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए और 406 के अंतर्गत वूमेन सेल, फिरोज़पुर में एफ.आई.आर. नं. 22, दिनांक 03/12/2018 को दर्ज की गई थी. इसके बावजूद, उक्त व्यक्ति को पंजाब पुलिस द्वारा पासपोर्ट संबंधी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया.

छह महीने के भीतर प्रस्तुत करें रिपोर्ट

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के उपरांत पंजाब राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त इंदरपाल सिंह धंना ने आदेश जारी करते हुए पंजाब पुलिस के महानिदेशक को निर्देश दिए कि वे इस पूरे मामले में एस.आई.टी. गठित कर जांच करवाएं और इसकी रिपोर्ट छह महीने के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें.

साथ ही, इस पूरे मामले में पंजाब राज्य सूचना आयोग को गलत जानकारी उपलब्ध करवाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में भारी बारिश पर शिक्षा मंत्री का ऐक्शन, स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक रहेंगे बंद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari4 September 2025 - 5:23 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ब्यास नदी में बाढ़ का खतरा, आप नेताओं ने तरन तारन में राहत कार्यों का लिया जायजा

ब्यास नदी में बाढ़ का खतरा, आप नेताओं ने तरन तारन में राहत कार्यों का लिया जायजा

4 September 2025 - 6:43 PM
Photo of बाढ़ से जूझता पंजाब: कैबिनेट मंत्री मैदान में, लोगों से सतर्क रहने की अपील

बाढ़ से जूझता पंजाब: कैबिनेट मंत्री मैदान में, लोगों से सतर्क रहने की अपील

4 September 2025 - 6:07 PM
Photo of देविका स्कायपर्स सोसाइटी: बुनियादी सुविधाओं के अभाव में 2,000 निवासी परेशान, बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की मांग

देविका स्कायपर्स सोसाइटी: बुनियादी सुविधाओं के अभाव में 2,000 निवासी परेशान, बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की मांग

4 September 2025 - 5:51 PM
Photo of पंजाब में भारी बारिश पर शिक्षा मंत्री का ऐक्शन, स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक रहेंगे बंद

पंजाब में भारी बारिश पर शिक्षा मंत्री का ऐक्शन, स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक रहेंगे बंद

4 September 2025 - 4:49 PM
Photo of खेत सिंह मर्डर केस ने पकड़ा सांप्रदायिक रंग, डांगरी गांव में बढ़ी सियासी गरमी

खेत सिंह मर्डर केस ने पकड़ा सांप्रदायिक रंग, डांगरी गांव में बढ़ी सियासी गरमी

4 September 2025 - 4:31 PM
Photo of पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के चलते सभी हुनर विकास केंद्र और संस्थान 7 सितंबर तक बंद

पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के चलते सभी हुनर विकास केंद्र और संस्थान 7 सितंबर तक बंद

4 September 2025 - 4:22 PM
Photo of मध्यप्रदेश में खाद संकट पर सियासी घमासान, BJP सांसद गणेश सिंह के पत्र पर जीतू पटवारी का तीखा हमला, सांसद ने किया पलटवार

मध्यप्रदेश में खाद संकट पर सियासी घमासान, BJP सांसद गणेश सिंह के पत्र पर जीतू पटवारी का तीखा हमला, सांसद ने किया पलटवार

4 September 2025 - 3:58 PM
Photo of लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

4 September 2025 - 3:05 PM
Photo of Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने खोल दिया राज…बताया किस सीट से लड़ेंगे चुनाव

Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने खोल दिया राज…बताया किस सीट से लड़ेंगे चुनाव

4 September 2025 - 2:45 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत में टेक्नोलॉजी का कमाल, ड्रोन से छतों तक पहुंचा राशन और दवाइयां

पंजाब बाढ़ राहत में टेक्नोलॉजी का कमाल, ड्रोन से छतों तक पहुंचा राशन और दवाइयां

4 September 2025 - 12:34 PM
Back to top button