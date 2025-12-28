Punjab

पंजाब में नशा विरोधी मुहिम : 301वें दिन 148 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन और भुक्की बरामद

Ajay Yadav28 December 2025 - 8:26 AM
Punjab News :
Punjab News : नशों के खात्मे के लिए शुरू की गई नशा विरोधी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को लगातार 301वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने 391 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान प्रदेश भर में 103 एफआईआर दर्ज कर 148 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही 301 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 42,029 हो गई है.

इस छापेमारी में पकड़े गए नशा तस्करों के कब्जे से 5.5 किलोग्राम हेरोइन, 5 किलोग्राम भुक्की, 3,414 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1.57 लाख रुपये बरामद किए गए हैं.

पुलिस और अधिकारियों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पंजाब को नशा मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है.

राज्य में 391 छापेमारी की गईं

इस अभियान के दौरान 77 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 391 छापेमारियां कीं. दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 372 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की.

पंजाब सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति- इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) लागू की गई है. इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज ‘डी-एडिक्शन’ हिस्से में 32 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है.

