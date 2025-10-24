Delhi NCR

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर : AQI 400 पार, क्लाउड सीडिंग से नियंत्रण की तैयारी

Delhi AQI News :
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर : AQI 400 पार, क्लाउड सीडिंग से नियंत्रण की तैयारी

  • दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा
  • कई इलाकों में AQI 300 पार हुआ
  • अक्षरधाम में हवा की स्थिति गंभीर
  • बहादुरगढ़ सबसे अधिक प्रदूषित रहा
  • सरकार ने क्लाउड सीडिंग की तैयारी

Delhi AQI News : देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. दिवाली के बाद से हवा जहरीली हो गई और 24 अक्टूबर की सुबह भी घना धुंध छाया रहा. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 300 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है. इसी बीच दिल्ली सरकार ने पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश की तैयारी कर ली है ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके.

जहांगीरपुरी 350 और रोहिणी 319

राजधानी के कई इलाकों में हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर बनी हुई है. 24 अक्टूबर की सुबह, सीपीसीबी के अनुसार अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया जो ‘गंभीर’ श्रेणी में है. शादीपुर में AQI 306, पंजाबी बाग में 313, वजीरपुर में 337, जहांगीरपुरी में 350 और रोहिणी में 319 दर्ज किया गया है.

वहीं नोएडा के कई इलाकों में वायू गुणवत्ता 270 से 290 के बीच बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार 23 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 305 रहा, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है. बीते दिन आनंद विहार में सबसे अधिक AQI 410 दर्ज किया गया.

बहादुरगढ़ AQI 325 के साथ शीर्ष पर

CPCB के आंकड़ों के अनुसार, 23 अक्टूबर को दिल्ली देश का पांचवें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दर्ज हुआ. हरियाणा के बहादुरगढ़ AQI 325 के साथ शीर्ष पर रहा. दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से 23 ने “बहुत खराब” श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर के शहर जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में स्थिति थोड़ी बेहतर रही, जहां AQI लगभग 200 के आसपास रहा. विशेषज्ञों के अनुसार 25 अक्टूबर तक दिल्ली का वायु स्तर “बहुत खराब” श्रेणी में रहेगा, जिसके बाद इसमें हल्का उतार-चढ़ाव संभव है.

