Ajay Yadav15 December 2025 - 7:52 AM
Delhi Air Pollution : दिल्ली-एनसीआर बीते कई दिनों से भीषण प्रदूषण की मार झेल रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. हवा की रफ्तार कम होने और खराब मौसम की वजह से दिल्ली गैस चैंबर बन गई है. आज भी दिल्ली पर स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है. अक्षरधाम क्षेत्र में वायु गुणत्ता सूचकांक ( AQI) 493 दर्ज किया गया, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)के मुताबिक गंभीर श्रेणी में आता है.

वहीं दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है. बारापुल्ला में एक्यूआई 433, द्वारका में 416, अक्षरधाम क्षेत्र में 493, पंडित पंत मार्ग पर 417 और सरदार पटेल मार्ग में 483 दर्ज किया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार ये सभी आंकड़े ‘गंभीर’ श्रेणी में आते हैं.

दिल्ली में इस मौसम का सबसे खराब AQI

रविवार को दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दर्ज किया गया. एक दिन पहले जहां AQI 432 था, वहीं यह बढ़कर 461 पहुंच गया. इसके चलते राजधानी की हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के अनुसार, 0–50 AQI अच्छा, 51–100 संतोषजनक, 101–200 मध्यम, 201–300 खराब, 301–400 बेहद खराब और 401–500 को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है

निर्माण कार्यों पर रोक

शनिवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बीच प्रदूषण के स्तर में तेजी से वृद्धि होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित अपने वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना, ग्रैप 4 लागू किए.

एनसीआर में बिगड़ती हवा

ग्रैप पर बनी उप-समिति ने शनिवार को पूरे एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया. इस बीच रविवार को न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत से 0.4 डिग्री कम होकर 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा.

कोहरा बरकरार रहने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार शाम 5.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 87 प्रतिशत रही. मौसम विभाग ने आज के लिए भी कोहरे की संभावना जताई है. अनुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

