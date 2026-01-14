Bihar News : बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही-चूड़ा भोज को लेकर राजनितिक हलचल तेज हो गई है. राजधानी पटना में लालू-राबड़ी का आवास या मुख्यमंत्री का सरकारी आवास हमेशा इस भोज को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस साल चर्चा का केंद्र तेज प्रताप यादव का घर बना हुआ है. तेज प्रताप का आवास आज पावर सेंटर में तब्दील हो गया है. बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और अन्य कई दिग्गज इस दही-चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे हैं. हालांकि, तेजस्वी यादव अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, और सबकी नजरें तेजस्वी पर टिकी हैं.

मकर संक्रांति के मौके पर तेजप्रताप यादव के आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ-साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री अशोक चौधरी, बड़े मामा प्रभुनाथ यादव, साधु यादव और विधायक चेतन आनंद भी शामिल हुए.

तेजप्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में नेता शामिल

लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपने घर आयोजित दही-चूड़ा भोज के लिए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री और आरएलएम नेता दीपक प्रकाश, मंत्री और हम अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, मंत्री मदन सहनी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, मंत्री श्रीमती लेशी सिंह सहित कई अन्य नेताओं को आमंत्रण पत्र खुद अपने हाथों से दिए हैं. तेजप्रताप के आमंत्रण के बाद अब नेता उनके घर आने लगे हैं.

