पंजाब में नशा विरोधी मुहिम के 279वें दिन 79 तस्कर गिरफ्तार, 284 जगहों पर छापेमारी, 29 लोग नशा छोड़ने को तैयार

Ajay Yadav6 December 2025 - 1:12 PM
1 minute read
पंजाब में नशा विरोधी मुहिम के 279वें दिन 79 तस्कर गिरफ्तार, 284 जगहों पर छापेमारी, 29 लोग नशा छोड़ने राजी

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नशा विरोधी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 279वें दिन, पंजाब पुलिस ने 284 स्थानों पर छापेमारी कर 79 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 69 एफआईआर दर्ज की. मुहिम शुरू होने के बाद अब तक कुल 39,254 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.2 किलोग्राम हेरोइन, 2 किलोग्राम गांजा, 519 नशीली गोलियां और 18,300 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई.

पंजाब को नशामुक्त बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पंजाब को नशामुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की है.

284 जगहों पर 301 संदिग्धों की जांच

66 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिस कर्मियों की 100 से अधिक टीमों ने पूरे राज्य में 284 स्थानों पर छापेमारियां कीं. इस ऑपरेशन के दौरान दिनभर 301 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई.

राज्य सरकार ने नशों के ख़ात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-एनफोर्समेंट, डी-ऐडिक्शन और प्रिवेंशन- लागू की है. ‘नशा मुक्ति’ अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 29 लोगों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है.

