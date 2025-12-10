Chandigarh : गतका खेल के तकनीकी बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए भारत में कार्यरत गतका की प्रमुख संस्था और वर्ल्ड गतका फेडरेशन से मान्यता प्राप्त संस्था, नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एन.जी.ए.आई.), द्वारा रेफरी, जज, कोच और तकनीकी अधिकारियों (ऑफिशियल) के लिए तीसरा नेशनल गतका रिफ्रेशर कोर्स कराया जा रहा है। 20 घंटे का यह तीन दिवसीय प्रोग्राम 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पंजाब के चंडीगढ़, सेक्टर 53 में होगा जिसमें गतका खेल से जुड़े माहिर विशेष लेक्चर देंगे।

गतका टूर्नामेंट में पारदर्शिता पर जोर

यह बताते हुए एन.जी.ए.आई. के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हरजीत सिंह ग्रेवाल, राज्य पुरस्कार विजेता ने कहा कि इस विशेष पहल का मकसद देश भर में गतका मुकाबलों के दौरान रेफरी, जजिंग और स्कोरिंग (अंपायरिंग) के स्टैंडर्ड को और ऊपर उठाना, खेल नियमों में एकरूपता लाना और मानकीकरण वाले ऑफिशियलों की एक मजबूत टीम बनाना है ताकि सभी लेवल के टूर्नामेंट तकनीकी नजरिए से पारदर्शी, निष्पक्ष और योजनाबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक करवाए जा सकें।

‘अंपायरिंग और स्कोरिंग’ को पेशेवर बनाने की पहल

एडवोकेट ग्रेवाल ने कहा कि गतका खेल की देश भर में तरक्की व प्रसार में ऐसे कोर्सेज़ की आवश्यकता अहम है। उन्होंने बताया कि यह रिफ्रेशर कोर्स गतका में ‘अंपायरिंग और स्कोरिंग’ को पेशेवर बनाने वाले मिशन के तहत लागू किए गए रोडमैप का अहम हिस्सा है। वर्ल्ड गतका फेडरेशन की अगुवाई में एन.जी.ए.आई. टेक्निकल एक्सीलेंस के स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है जिसे हमारे गतका अधिकारी दुनिया भर में लेकर जाएंगे।

थ्योरी और प्रैक्टिकल से बढ़ेगा अधिकारियों का कौशल

इस कोर्स के इंचार्ज व इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट कौंसिल के वाइस चेयरमैन सुखचैन सिंह कलसानी और एन.जी.ए.आई. के महासचिव हरजिंदर कुमार ने बताया कि गतका नियमों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस तीन दिवसीय प्रोग्राम के दौरान रोज़ाना 6 से 8 घंटे तक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन होंगे जो अधिकारियों के ज्ञान को बढ़ाने और मैदान पर उनके फैसले लेने के हुनर को और बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान तकनीकी अधिकारियों की ऑफिशियल ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन के लिए एक लिखित टेस्ट भी होगा जिसमें सफल होने वाले अधिकारियों को समापन समारोह में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और स्मार्ट पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।

इस कोर्स का मुख्य मकसद

इस कोर्स के मुख्य मकसद बताते हुए गतका प्रमोटर ग्रेवाल ने बताया कि ऐसे कोर्स द्वारा पूरे भारत में गतका ऑफिशियलों के अंपायरिंग के हुनर को बेहतर बनाना, खेल के नियमों में एक समान पक्का करना और अंपायरिंग के बेहतर स्टैंडर्ड बनाना है। उन्होंने कहा कि गतका अधिकारियों के लिए यह सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भविष्य में नेशनल और इंटरनेशनल गतका चैंपियनशिप में अंपायरिंग और जजिंग के लिए एक लाइसेंस है जबकि यह उन लोगों के लिए एक ज़रूरी एसेट होगा जो कोचिंग और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भविष्य देखते है। ग्रेवाल ने कहा कि यह रिफ्रेशर कोर्स गतका खेल की एक पक्की नींव निर्माण के लिए रूपांकित किया गया है। यह कोर्स सिर्फ़ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है बल्कि भविष्य में गतका की व्यवस्थित तरक्की के लिए एक निवेश है। हम अधिकारियों की एक अनुशासित, काबिल, अनुभवी और टेक्निकली माहिर टीम बनाने जा रहे हैं जो इस खेल को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तेज़ी से आगे बढ़ाएगी।

इस कोर्स के प्रबंधक और गतका एसोसिएशन पंजाब के संयुक्त सचिव बलजीत सिंह सैनी ने बताया कि देश में गतका की प्रमुख गवर्निंग बॉडी के तौर पर प्रयत्नशील एन.जी.ए.आई. इस पारंपरिक कला को जीवंत रखने, बढ़ावा देने, मानकीकरण करने और इसे एक प्रतियोगी खेल के तौर पर विकसित करने के लिए क्रियाशील है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड गतका फेडरेशन से मान्यता प्राप्त एन.जी.ए.आई. संस्था राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप और ट्रेनिंग कोर्स आयोजित करने, टूर्नामेंटों में तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति करने और पूरे देश में गतका के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़ें – पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, 5 की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप