Shanti Kumari11 November 2025 - 4:31 PM
Maharashtra News : मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग, मुंबई कस्टम जोन-III के अधिकारियों ने 6 से 9 नवंबर के बीच कार्रवाई कर मादक पदार्थों और सोने की तस्करी से जुड़े पांच मामलों का पर्दाफाश किया है.

इस दौरान कुल 13.84 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) और 358 ग्राम सोना जब्त किया गया. बरामद मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग ₹13.84 करोड़ आंकी गई है.

फ्लाइट 6E 1060 से गांजा बरामद

गुरुवार 6 नवंबर को कस्टम विभाग ने फ्लाइट नंबर 6E 1060 (बैंकॉक से मुंबई) में विशेष गुप्त सूचना के आधार पर एक यात्री को पकड़ लिया. जांच में उसके चेक-इन ट्रॉली बैग से 2.873 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद हुआ. जिसकी कीमत लगभग ₹2.87 करोड़ बताई गई है. कस्टम ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया.

दूसरा मामला शुक्रवार (7 नवंबर) को फ्लाइट नंबर SG 82, फुकेत से मुंबई की आ रही थी. एपीआईएस प्रोफाइलिंग के आधार पर दो यात्रियों को रोका गया. जांच में उनके सामान से 4.022 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग ₹4.02 करोड़ है. दोनों यात्रियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया.

फ्लाइट TG 351 में गांजा बरामद

इसके साथ ही तीसरा मामला शनिवार (8 नवंबर) का है. बैंकॉक से मुंबई आ रही फ्लाइट नंबर TG 351 में विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए कस्टम ने दो यात्रियों को पकड़ा. उनके ट्रॉली बैग से 3.999 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग ₹3.99 करोड़ है. इनके खिलाफ भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

फ्लाइट KQ 204 से 358 ग्राम सोना बरामद

मुंबई एयरपोर्ट पर चौथा मामला नैरोबी से मुंबई आ रही फ्लाइट से सामने आया. इस दौरान फ्लाइट नंबर KQ 204 में स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एक यात्री की तलाशी में 22 कैरेट के पिघले हुए सोने के बार बरामद हुए. बरामद सोने का कुल वजन 358 ग्राम और मूल्य ₹37,74,215/- बताया गया है.

इसके अलावा पांचवा और अंतिम मामला शनिवार को दर्ज किया गया. बैंकॉक से मुंबई आ रही फ्लाइट नंबर SL 218 में स्पॉट प्रोफाइलिंग के दौरान एक यात्री के ट्रॉली बैग से 2.946 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद हुआ. बरामद ड्रग्स की कीमत लगभग ₹2.94 करोड़ है. आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

5 मामलों में गांजा और सोना बरामद

इन पांचों मामलों में कुल 13.84 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड और 358 ग्राम सोना बरामद हुआ है. जिसकी कीमत लगभग 13.84 करोड़ से अधिक आंकी गई है. मुंबई कस्टम जोन-III ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि तस्करी के हर प्रयास को रोका जा सके.

