नेत्रहीन यूनियनों को बड़ी राहत, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की महत्वपूर्ण घोषणा

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी के तहत सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब की नेत्रहीन यूनियनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना।

जायज़ मांग को किया जाएगा पूरा

पंजाब भवन में आयोजित बैठक के दौरान सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने नेत्रहीन यूनियनों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी हर जायज़ मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को दिव्यांग कोटे के तहत खाली पड़ी पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास

डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि जो मांगें विभागीय स्तर पर स्वीकार्य हैं, उन्हें तुरंत लागू किया जाएगा, जबकि जिन मांगों के लिए सरकारी स्तर पर निर्णय की आवश्यकता है, उन्हें सरकार के समक्ष पूरी तरह से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई।

विभाग के अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप, निदेशक डॉ. सेना अग्रवाल, संयुक्त सचिव आनंद सागर शर्मा, उप निदेशक अमरजीत सिंह भुल्लर, रविंदर सिंह राही तथा विभाग के अन्य अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

