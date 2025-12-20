Punjab

नेत्रहीन यूनियनों को बड़ी राहत, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की महत्वपूर्ण घोषणा

Karan Panchal20 December 2025 - 5:55 PM
1 minute read
Punjab News
नेत्रहीन यूनियनों को बड़ी राहत, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की महत्वपूर्ण घोषणा

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी के तहत सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब की नेत्रहीन यूनियनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना।

जायज़ मांग को किया जाएगा पूरा

पंजाब भवन में आयोजित बैठक के दौरान सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने नेत्रहीन यूनियनों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी हर जायज़ मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को दिव्यांग कोटे के तहत खाली पड़ी पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास

डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि जो मांगें विभागीय स्तर पर स्वीकार्य हैं, उन्हें तुरंत लागू किया जाएगा, जबकि जिन मांगों के लिए सरकारी स्तर पर निर्णय की आवश्यकता है, उन्हें सरकार के समक्ष पूरी तरह से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई।

विभाग के अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप, निदेशक डॉ. सेना अग्रवाल, संयुक्त सचिव आनंद सागर शर्मा, उप निदेशक अमरजीत सिंह भुल्लर, रविंदर सिंह राही तथा विभाग के अन्य अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए Team India Squad, पाकिस्तान से इस दिन होगा सामना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal20 December 2025 - 5:55 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पैतृक गांव सतोज में ग्रामीणों से की मुलाकात, जानिए क्या कहा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पैतृक गांव सतोज में ग्रामीणों से की मुलाकात, जानिए क्या कहा

20 December 2025 - 1:36 PM
Photo of विद्यार्थियों के लिए गेम चेंजर, मनीष सिसोदिया और हरजोत सिंह बैंस ने लॉन्च किया ‘हुनर सिखिया स्कूल’ हैंडबुक

विद्यार्थियों के लिए गेम चेंजर, मनीष सिसोदिया और हरजोत सिंह बैंस ने लॉन्च किया ‘हुनर सिखिया स्कूल’ हैंडबुक

20 December 2025 - 1:05 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में रोजगार, ट्रांसपोर्ट सुधार और राज्य अधिकारों की सुरक्षा

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में रोजगार, ट्रांसपोर्ट सुधार और राज्य अधिकारों की सुरक्षा

20 December 2025 - 1:05 PM
Photo of पंजाब सरकार का ऐलान, कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, जानिए कैसे

पंजाब सरकार का ऐलान, कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, जानिए कैसे

20 December 2025 - 12:14 PM
Photo of पंजाब सरकार का सतत ऊर्जा और हरित खेती में प्रगति : सौर ऊर्जा, बायोगैस और नवीकरणीय प्रोजेक्ट से खुशहाल भविष्य की दिशा

पंजाब सरकार का सतत ऊर्जा और हरित खेती में प्रगति : सौर ऊर्जा, बायोगैस और नवीकरणीय प्रोजेक्ट से खुशहाल भविष्य की दिशा

20 December 2025 - 11:31 AM
Photo of Punjab News : पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील- संदीप सैनी

Punjab News : पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील- संदीप सैनी

20 December 2025 - 11:30 AM
Photo of पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

20 December 2025 - 10:41 AM
Photo of “युद्ध नशों विरूद्ध” : 293वें दिन, पंजाब पुलिस ने 61 नशा तस्करों को 528 ग्राम हेरोइन, 2.4 किलोग्राम अफीम, 3 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया

“युद्ध नशों विरूद्ध” : 293वें दिन, पंजाब पुलिस ने 61 नशा तस्करों को 528 ग्राम हेरोइन, 2.4 किलोग्राम अफीम, 3 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया

20 December 2025 - 9:42 AM
Photo of पंजाब में गेहूं-चावल की खरीद सफल, ‘सुक्का झोना मंडियां’ मुहिम और ई.पी.ओ.एस. से किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा

पंजाब में गेहूं-चावल की खरीद सफल, ‘सुक्का झोना मंडियां’ मुहिम और ई.पी.ओ.एस. से किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा

20 December 2025 - 9:16 AM
Photo of लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

19 December 2025 - 3:20 PM
Back to top button