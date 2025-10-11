Rajasthanक्राइम

हनीट्रैप में फंसकर ISI के लिए जासूसी कर रहा मंगत सिंह, राजस्थान इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार

Ajay Yadav11 October 2025 - 9:39 AM
2 minutes read
Rajasthan News :
हनीट्रैप में फंसकर ISI के लिए जासूसी कर रहा मंगत सिंह, राजस्थान इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें

  • राजस्थान खुफिया ने अलवर से आरोपी को पकड़ा
  • आरोपी पर पाकिस्तान की ISI जासूसी का आरोप
  • हनीट्रैप में पैसे के लिए फंसाया गया
  • सोशल मीडिया से संवेदनशील जानकारी साझा की
  • पहले जैसलमेर से दो पाकिस्तानी जासूस पकड़े

Rajasthan News : राजस्थान पुलिस के खुफिया विभाग को बड़ी सफलता मिली है. राजस्थान खुफिया विभाग ने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के लिए जासूसी करने के आरोप में अलवर से मंगत सिंह को गिरफ्तार किया है.

आरोपी अलवर जिले के गोविंदगढ़ का निवासी है और उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह गिरफ्तारी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत हुई, जिसमें अलवर छावनी क्षेत्र में निगरानी के दौरान उसकी संदिग्ध गतिविधियां पकड़ी गई.

पैसे के बदले सहयोग का आरोप

अधिकारी ने बताया कि मंगत सिंह पिछले दो सालों से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था. कथित रूप से ईशा शर्मा नाम की महिला पाकिस्तानी हैंडलर ने उसे हनीट्रैप में फंसाया और सहयोग के बदले पैसे की पेशकश की थी. जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र में विभिन्न खुफिया एजेंसियों द्वारा पूछताछ और मोबाइल फोन की तकनीकी जांच के बाद आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि हुई.

मामला सरकारी अधिनियम के तहत दर्ज

अधिकारी ने बताया कि मंगत सिंह पर अलवर छावनी और देश के अन्य रणनीतिक स्थलों से संबंधित संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा करने का आरोप है. आईएएनएस के अनुसार, इसके बाद जयपुर के विशेष पुलिस थाने में उसके खिलाफ सरकारी अधिनियम, 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया. सीआईडी (इंटेलिजेंस) ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जैसलमेर से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस की सीआईडी (सुरक्षा) इंटेलिजेंस ने पहले जैसलमेर से पाकिस्तानी जासूस महेंद्र प्रसाद और हनीफ खान को गिरफ्तार किया था. महेंद्र डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर और चंदन फील्ड फायरिंग रेंज में काम करते थे, जबकि हनीफ खान सेना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को पैसे के बदले भेज रहा था. सीआईडी के आईजी विष्णुकांत ने बताया कि राज्य में जासूसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं.

