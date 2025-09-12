Uttar Pradesh

काकोरी में तेज रफ्तार बस टैंकर से टकराकर पुल से गिरी, 5 की मौत, कई घायल

Ajay Yadav12 September 2025 - 10:24 AM
2 minutes read
Lucknow Acciden :
काकोरी में तेज रफ्तार बस टैंकर से टकराकर पुल से गिरी, 5 की मौत, 19 घायल

फटाफट पढ़ें

  • लखनऊ के काकोरी में बड़ा हादसा
  • बस पुल से गिरी, 5 की मौत हुई
  • 19 घायल, कुछ की हालत नाजुक
  • सड़क पर खड़े टैंकर से टक्कर
  • रेस्क्यू में पुलिस और दमकल तैनात

Lucknow Acciden : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में गुरुवार शाम करीब सात बजे एक बड़ा हादसा हुआ. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए. घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे की मुख्य कारण सड़क पर अंधेरे में खड़ा टैंकर था. उन्होंने कहा कि हादसे के समय बस की रफ्तार करीब 80 से 90 किमी प्रति घंटा रही होगी.

हादसा काकोरी इलाके में गोलाकुआं के पास हुआ. पुलिस के अनुसार, वहां सड़क निर्माण का काम चल रहा था और रास्ते किनारे पेड़ लगाए गए थे. घटनास्थल पर एक टैंकर पौधों को पानी दे रहा था. वहीं कुछ मजदूर काम में लगे थे और पास में कुछ अन्य लोग बाइक पर खड़े थे. शुरुआती जांच में सामने आया कि चालक टैंकर को सड़क किनारे खड़ा कर कहीं चला गया था.

चीख-पुकार के बीच शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

इस दौरान हरदोई की ओर से कैसरबाग डिपो की एक बस तेज रफ्तार से आ रही थी. चालक ने अचानक टैंकर को देखा और बस रोकने की कोशिश की. इस दौरान हादसे को टालने के प्रयास में बस बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए पुल से नीचे जा गिरी. हादसा इतना भयानक था की चारों ओर चीख-पुकार मच गई. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पुर पहुंची पुलिस ने दमकलकर्मियों के साथ रेस्क्यू का काम शुरू किया और राहत बचाव में जुट गई.

हादसे के बाद मंजर देख सन्न रह गए लोग

आस-पास के लोगों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि उन्हें जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. आवाज सुनते ही वे तुरंत भागकर हाइवे पर पहुंचे. वहां का मंजर देख हर कोई सन्न रहा गया. उन लोगों ने देखा की बीच सड़क पर टैंकर पलटा हुआ है. करीब पहुंचे तो देखा की खाई में एक रोडवेज बस भी गिरी हुई है. मौके पर तेज-चीख पुकार मची हुई थी. इसके बाद उन लोगों ने तुरंत मदद शुरू की और काकोरी पुलिस को सूचना दी.

इस भीषण हादसे में अबतक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि कई अन्य लोग घायल है. घायलो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है.

