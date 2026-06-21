राष्ट्रीय

भारतीयों की मौत का मुद्दा ट्रंप के सामने न उठाने पर मोदी को केजरीवाल ने घेरा, बोले- देश को चाहिए मजबूत प्रधानमंत्री

Ajay Yadav21 June 2026 - 8:55 AM
2 minutes read
Arvind Kejriwal :
भारतीयों की मौत का मुद्दा ट्रंप के सामने न उठाने पर मोदी को केजरीवाल ने घेरा

Arvind Kejriwal : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से तीन भारतीयों की हत्या का मुद्दा नहीं उठाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि ट्रंप की निगरानी में तीन भारतीयों की हत्या हुई और मुलाकात के दौरान मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ करने में व्यस्त थे. आज अगर भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री होता तो डटकर अपने देश की आवाज उठाता और उन हत्याओं के लिए ट्रंप से बिना शर्त माफी की मांग करता, ना कि उनकी तारीफ करता. प्रधानमंत्री ये तो कह सकते थे कि भारत उम्मीद करता है कि इस कृत्य के लिए अमेरिका बिना शर्त माफी मांगेगा और भविष्य में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा. अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का लगातार हो रहा अपमान अब बर्दाश्त नहीं होता. अब देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है.

शनिवार को वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा मन बहुत दुखी है. जिस ट्रंप ने तीन निर्दाष भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी, उसी ट्रंप के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की. प्रधानमंत्री ने खूब तारीफ की, लेकिन भारतीयों की हत्या का मुद्दा तक नहीं उठाया. मोदी जी की ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं हुई.

भारत को कुछ समझता ही नहीं हो

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जब एक पत्रकार ने ट्रंप से सीधे सवाल किया कि अमेरिका ने तीन भारतीयों की हत्या कर दी है, तो क्या ट्रंप को इसका अफसोस है? ट्रंप ने अहंकार में जवाब दिया और अफसोस जताने से साफ मना कर दिया, जैसे वह भारत को कुछ समझता ही नहीं हो. इतने अपमानजनक जवाब को सुनकर भी हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे. आखिर प्रधानमंत्री जी ट्रंप से इतना डरते क्यों हैं? क्या हमारा प्रधानमंत्री इतना कमजोर है?

भारत की नाराजगी जताने की मांग

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि गाली-गलौज करनी है, लेकिन सख्त और सौम्य भाषा में प्रधानमंत्री को अपना विरोध जताना चाहिए था. क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? प्रधानमंत्री जी ट्रंप से इतना तो कह सकते थे कि मिस्टर प्रेसिडेंट, कई भारतीयों पर अमेरिका द्वारा किए गए अकारण हमले पर भारत अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त करता है, जिसमें तीन निर्दाष भारतीय मारे गए. हमारे लिए हर एक भारतीय की जान कीमती है और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस कृत्य के लिए माफी मांगेगा. हमें आशा है कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं दोहराया जाएगा.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री इतना तो कह सकते थे. क्या प्रधानमंत्री को यह नहीं बोलना चाहिए था? आज देश को एक मजबूत और सख्त प्रधानमंत्री की जरूरत है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का लगातार अपमान हो रहा है, जो अब और बर्दाश्त नहीं होता.

ये भी पढ़ें- दुबई में गंदगी-ट्रैफिक नहीं, इस डर से रहते हैं लोग! भारतीय महिला का वायरल दावा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 June 2026 - 8:55 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of PM मोदी और जेपी नड्डा ने बताया योग का महत्व, स्वस्थ जीवन के लिए अपनाने पर दिया जोर

PM मोदी और जेपी नड्डा ने बताया योग का महत्व, स्वस्थ जीवन के लिए अपनाने पर दिया जोर

21 June 2026 - 7:45 AM
Photo of NEET UG परीक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम, 21 जून से 9 स्पेशल ट्रेनों का संचालन, डिटेल में पढ़ें

NEET UG परीक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम, 21 जून से 9 स्पेशल ट्रेनों का संचालन, डिटेल में पढ़ें

20 June 2026 - 4:18 PM
Photo of हथकरघा क्षेत्र के अग्रणी शिल्पकार खेम राज सुंद्रियाल को मिलेगा पद्म श्री सम्मान

हथकरघा क्षेत्र के अग्रणी शिल्पकार खेम राज सुंद्रियाल को मिलेगा पद्म श्री सम्मान

20 June 2026 - 2:24 PM
Photo of चंडीगढ़ के इंदरजीत सिंह सिद्धू को 23 जून को राष्ट्रपति से मिलेगा पद्म श्री

चंडीगढ़ के इंदरजीत सिंह सिद्धू को 23 जून को राष्ट्रपति से मिलेगा पद्म श्री

20 June 2026 - 2:02 PM
Photo of हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

20 June 2026 - 1:56 PM
Photo of पद्म श्री 2026: डॉ. पदमा गुरमेद ने बचाई सोवा-रिग्पा की विरासत, डॉ. सुरेश हनगवाड़ी ने हीमोफिलिया मरीजों के लिए समर्पित किया जीवन

पद्म श्री 2026: डॉ. पदमा गुरमेद ने बचाई सोवा-रिग्पा की विरासत, डॉ. सुरेश हनगवाड़ी ने हीमोफिलिया मरीजों के लिए समर्पित किया जीवन

20 June 2026 - 12:24 PM
Photo of भारत-पाक बॉर्डर पर BSF-पंजाब पुलिस की सफलता, AK-47 राइफल समेत 26 अत्याधुनिक हथियार बरामद, एक व्यक्ति गिरफ्तार

भारत-पाक बॉर्डर पर BSF-पंजाब पुलिस की सफलता, AK-47 राइफल समेत 26 अत्याधुनिक हथियार बरामद, एक व्यक्ति गिरफ्तार

20 June 2026 - 11:31 AM
Photo of कोई शेख 15 करोड़ दे तो उसके साथ सो जाऊं वाले बयान से मुश्किल में Apoorva Makhija, इस शख़्स ने पुलिस कमिश्नर से की कंप्लेन

कोई शेख 15 करोड़ दे तो उसके साथ सो जाऊं वाले बयान से मुश्किल में Apoorva Makhija, इस शख़्स ने पुलिस कमिश्नर से की कंप्लेन

19 June 2026 - 8:21 PM
Photo of रेलवे का बड़ा फैसला, अब बिना टिकट यात्रा पर डबल जुर्माना, 1 जुलाई से लागू होगा नियम

रेलवे का बड़ा फैसला, अब बिना टिकट यात्रा पर डबल जुर्माना, 1 जुलाई से लागू होगा नियम

19 June 2026 - 5:04 PM
Photo of राहुल गांधी के जन्मदिन पर PM मोदी का बधाई संदेश, खरगे-कांग्रेस ने भी दी शुभकामनाएं

राहुल गांधी के जन्मदिन पर PM मोदी का बधाई संदेश, खरगे-कांग्रेस ने भी दी शुभकामनाएं

19 June 2026 - 12:06 PM
Back to top button