Bihar Crime News : वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के करीबी कामेश्वर सहनी की मोतिहारी में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. यह घटना जिले के दरपा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह जब वे चापाकल पर मुंह-हाथ धो रहे थे उन्हें अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी.

कामेश्वर सहनी, जो दरपा थाना क्षेत्र के तिनकोणी गांव के रहने वाले थे. सुबह शौच के लिए निकले थे. लौटने के बाद वे पड़ोसी के दरवाजे पर फ्रेश हो रहे थे. तभी इस दौरान बदमाशों ने सिर में तीन गोली पीछे से और एक गोली कनपटी में मारी. चार गोली लगने से मौके पर ही कामेश्वर सहनी की मौत हो गई.

घटना के बाद परिजन रो-रोकर बेहाल

घटना की जानकारी मिलते ही दरपा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. गुस्साए ग्रामीणों ने थोडी देर हंगामा किया और पुलिस को शव उठाने की अनुमति नहीं दी. कामेश्वर सहनी अपने पीछे तीन पुत्र छोड़ गए हैं. घटना के बाद परिजन रो-रोकर दुखी हैं और उनका हाल बेहाल है.

वहीं, पूर्व मंत्री और आरजेडी के पूर्व विधायक डॉ. शमीम अहमद ने इस घटना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने कहा कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि गांव में घुसकर घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. उन्होंने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

कामेश्वर सहनी रक्सौल जिला प्रभारी थे

दरपा थानाध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम की मदद से घटना स्थल की जांच की जा रही है. उनका कहना है कि अपराधियों को जल्द ही पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, पूर्वी चंपारण के वीआईपी जिलाध्यक्ष अशोक सहनी ने बताया कि कामेश्वर सहनी रक्सौल जिला संगठन के प्रभारी थे. और पहले छोड़ादानो के प्रखड अध्यक्ष रहे. उनके बेहतर कार्य को देखते हुए जिले में यह जिम्मेदारी दी गई थी.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप