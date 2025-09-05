Chandigarh PSIC Visit : इंग्लैंड में भारत के ऑनरेरी कौंसिल जनरल जे.एम. मीनू मल्होत्रा ने आज चंडीगढ़ में पंजाब राज्य सूचना आयोग (पी.एस.आई.सी.) मुख्यालय का दौरा किया. उन्होंने पंजाब के मुख्य सूचना आयुक्त इंदरपाल सिंह धन्ना और राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू से मुलाकात की. उन्होंने शासन और पारदर्शिता में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की. राज्य सूचना आयुक्त संधू ने कहा कि बैठक के दौरान शासन और पारदर्शिता के क्षेत्रों में भारत और यू.के. दोनों के प्रभावी अनुभवों और अभ्यासों को अपनाने पर विचार-विमर्श किया गया.



ऑनरेरी कौंसिल जनरल जे.एम. मीनू मल्होत्रा और राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू की यह मुलाकात और बातचीत पंजाब में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, पंजाब अमरदीप सिंह राय और संदीप एस. धालीवाल, राज्य सूचना आयुक्त भी उपस्थित थे.

