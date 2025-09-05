Punjabराज्य

जे.एम. मीनू मल्होत्रा का चंडीगढ़ दौरा: पंजाब में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा

Amzad Khan5 September 2025 - 8:01 PM
1 minute read
Chandigarh PSIC Visit
इंग्लैंड के ऑनरेरी कौंसिल जनरल जे.एम. मीनू मल्होत्रा ने चंडीगढ़ में पंजाब राज्य सूचना आयोग का दौरा कर सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर चर्चा की.

Chandigarh PSIC Visit : इंग्लैंड में भारत के ऑनरेरी कौंसिल जनरल जे.एम. मीनू मल्होत्रा ने आज चंडीगढ़ में पंजाब राज्य सूचना आयोग (पी.एस.आई.सी.) मुख्यालय का दौरा किया. उन्होंने पंजाब के मुख्य सूचना आयुक्त इंदरपाल सिंह धन्ना और राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू से मुलाकात की. उन्होंने शासन और पारदर्शिता में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की. राज्य सूचना आयुक्त संधू ने कहा कि बैठक के दौरान शासन और पारदर्शिता के क्षेत्रों में भारत और यू.के. दोनों के प्रभावी अनुभवों और अभ्यासों को अपनाने पर विचार-विमर्श किया गया.

ऑनरेरी कौंसिल जनरल जे.एम. मीनू मल्होत्रा और राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू की यह मुलाकात और बातचीत पंजाब में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, पंजाब अमरदीप सिंह राय और संदीप एस. धालीवाल, राज्य सूचना आयुक्त भी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan5 September 2025 - 8:01 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of शिक्षक दिवस 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौ लाख शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा और किया सम्मान

शिक्षक दिवस 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौ लाख शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा और किया सम्मान

5 September 2025 - 7:07 PM
Photo of पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

5 September 2025 - 6:28 PM
Photo of दिल्ली बाढ़ संकट: बदइंतज़ामी पर उठे सवाल, लोग बोले – केजरीवाल सरकार में हालात बेहतर संभाले जाते थे

दिल्ली बाढ़ संकट: बदइंतज़ामी पर उठे सवाल, लोग बोले – केजरीवाल सरकार में हालात बेहतर संभाले जाते थे

5 September 2025 - 6:02 PM
Photo of शिक्षकों को समर्पित: हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षक दिवस पर किया सम्मान और आभार व्यक्त

शिक्षकों को समर्पित: हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षक दिवस पर किया सम्मान और आभार व्यक्त

5 September 2025 - 5:06 PM
Photo of बाढ़ के कहर में हर गांव तक पहुंची सरकार, पंजाब के मंत्री खुद संभाल रहे राहत मोर्चा

बाढ़ के कहर में हर गांव तक पहुंची सरकार, पंजाब के मंत्री खुद संभाल रहे राहत मोर्चा

5 September 2025 - 4:18 PM
Photo of गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

5 September 2025 - 3:55 PM
Photo of बाढ़ से बेहाल पंजाब के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने शिवराज सिंह चौहान से की फौरन राहत और मुआवजे की मांग

बाढ़ से बेहाल पंजाब के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने शिवराज सिंह चौहान से की फौरन राहत और मुआवजे की मांग

5 September 2025 - 3:44 PM
Photo of गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

5 September 2025 - 3:28 PM
Photo of अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

5 September 2025 - 3:24 PM
Photo of सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़: 3 गिरफ्तार, 3.5 लाख ड्रग मनी और 4 पिस्तौल बरामद

सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़: 3 गिरफ्तार, 3.5 लाख ड्रग मनी और 4 पिस्तौल बरामद

5 September 2025 - 3:01 PM
Back to top button