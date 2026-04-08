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10 रुपये की मिलने वाली मेथी 600 में, अमेरिका में सब्जियों की कीमतें सुनकर चौंके लोग

Shanti Kumari8 April 2026 - 3:45 PM
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Viral News

Viral News : अमेरिका, यूके और यूरोप जैसे देशों में सब्जियों की कीमत भारत की तुलना में काफी ज्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा कारण वहां की उच्च मजदूरी लागत है। खेती, कटाई और पैकिंग से जुड़े कामों में मजदूरी महंगी होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज और लंबी दूरी के परिवहन पर भी भारी खर्च आता है, जिससे कीमतें और बढ़ जाती हैं।

मेथी की कीमत ने किया हैरान

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक भारतीय महिला ने बताया कि भारत में जहां मेथी करीब 10 रुपये में मिल जाती है, वहीं अमेरिका में इसकी कीमत लगभग 600 रुपये तक पहुंच जाती है। यह तुलना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस वीडियो को X (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया गया है, जिसके बाद यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने कहा कि केवल कीमतों की तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका में आमदनी भी डॉलर में होती है। वहीं कुछ यूजर्स ने भारतीयों के विदेश जाकर भी भारत को याद करने पर सवाल उठाए।

सिर्फ सब्जियां नहीं, पूरी तस्वीर समझना जरूरी

कई यूजर्स ने यह भी तर्क दिया कि सिर्फ सब्जियों की कीमत देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। अमेरिका में जहां कुछ चीजें महंगी हैं, वहीं कई वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और घर अपेक्षाकृत सस्ते मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत में महंगे फ्लैट और टैक्स के कारण बढ़ी कीमतों की तुलना अमेरिका से की गई।

जीवनशैली और छिपे खर्च भी अहम

बहस में यह बात भी सामने आई कि भारत में कई बुनियादी सुविधाओं जैसे साफ पानी, बिजली बैकअप और प्रदूषण से बचाव पर अलग से खर्च करना पड़ता है। जबकि विकसित देशों में ये सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर होती हैं। इसलिए केवल सब्जियों की कीमत के आधार पर जीवन स्तर की तुलना करना अधूरा नजरिया हो सकता है।

ये भी पढ़ें – 2014 के बरवाला उपद्रव मामला : रामपाल को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने दी सशर्त जमानत

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Shanti Kumari8 April 2026 - 3:45 PM
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