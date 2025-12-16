Punjab News : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही अपनी मुहिम के तहत नवंबर माह के दौरान 8 अलग-अलग ट्रैप केसों में 9 सरकारी कर्मचारियों और 2 निजी व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने इस अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों और हर क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं.

पिछले महीने 12 विजिलेंस, 8 आपराधिक मामले

उन्होंने बताया कि ब्यूरो ने पिछले महीने विभिन्न सक्षम अदालतों में 12 विजिलेंस मामलों से संबंधित चालान पेश किए हैं. इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों की गहन जांच के लिए 7 मामलों में विजिलेंस जांच भी दर्ज की गई है, उन्होंने आगे कहा कि 17 आरोपियों के खिलाफ 8 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें 11 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं.

तीन मामलों में पांच दोषियों को सजा

इस संबंध में और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विभिन्न अदालतों ने पिछले महीने के दौरान ब्यूरो द्वारा दायर किए गए तीन रिश्वतखोरी मामलों का फैसला किया है, जिसमें पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है और उन्हें तीन वर्ष से पांच वर्ष तक की कैद तथा 10,000 रुपये से 67,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ें- अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप