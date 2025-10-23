Bihar

गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस RJD और VIP को कहा टिकट बेचने वाली पार्टी

Ajay Yadav23 October 2025 - 2:17 PM
2 minutes read
Bihar Assembly Election 2025 :
गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस RJD और VIP को कहा टिकट बेचने वाली पार्टी

फटाफट पढ़ें

  • बेगूसराय में मोदी की सभा को लेकर जोश
  • गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाए
  • एनडीए की सात सीटों पर जीत तय बताई
  • महागठबंधन केवल चेहरा बदल रहा है
  • तेजस्वी के घोषणापत्र पर सवाल उठाए

Bihar Assembly Election 2025 : बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है. बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर कड़ा हमला किया है. गिरिराज सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय से चुनावी सभा करेंगे, तो विपक्षी दलों का हौसला पूरी तरह टूट जाएगा.

एनडीए वापसी बेगूसराय में जीत

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस, राजद और वीआईपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टियां टिकट बेचने वाली बन गई हैं. उन्होंने कहा कि यह हम नहीं कह रहे हैं, उनके अपने कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इन पार्टियों में टिकट पैसे लेकर बेचे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और इस बार बिहार में फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि बेगूसराय की सभी सात विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत तय है.

महागठबंधन सिर्फ चेहरा बदल रहा

महागठबंधन पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के पीछे अंदरूनी मजबूरियां हैं. उन्होंने कहा कि लालू यादव की काफी मिन्नतों और समझाइश के बाद अब जाकर तेजस्वी को चेहरा घोषित करने की बात हो रही है. उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि महागठबंधन अब केवल चेहरे बदलने की राजनीति कर रहा है, जबकि जनता असली मुद्दों और विकास की बात चाहती है.

तेजस्वी के घोषणापत्र पर सवाल

तेजस्वी यादव के घोषणापत्र पर सवाल उठाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन ने पहले भी जनता से झूठे वादे किए थे और अब फिर नए दावे कर रहा हैं. उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव अब जीविका दीदियों को 30,000 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं. जिसे जनता को भ्रमित करने के लिए कहा जा रहा है. बिहार की जनता अब इनके छलावे में नहीं आएगी.

बेगूसराय में विपक्ष का असर नहीं

बेगूसराय में कांग्रेस नेताओं के आने को लेकर गिरिराज सिंह ने तंज भरे अंदाज में कहा कि किसी के आने-जाने से कुछ नहीं होने वाला, मुंस मोटहेय लोड होई हैं. यानी विपक्षी दलों की कोशिशों से एनडीए की जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा ऐतिहासिक होगी और यह बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के विजयी अभियान की शुरुआत साबित होगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 October 2025 - 2:17 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के CM फेस, अशोक गहलोत ने किया ऐलान

तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के CM फेस, अशोक गहलोत ने किया ऐलान

23 October 2025 - 1:29 PM
Photo of बेगूसराय में दर्दनाक ट्रेन हादसा, काली पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

बेगूसराय में दर्दनाक ट्रेन हादसा, काली पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

23 October 2025 - 12:34 PM
Photo of तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज: वायरल वीडियो ने चुनावी माहौल में बढ़ाई गर्मी

तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज: वायरल वीडियो ने चुनावी माहौल में बढ़ाई गर्मी

22 October 2025 - 6:06 PM
Photo of तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान : जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख रुपये तक बीमा

तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान : जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख रुपये तक बीमा

22 October 2025 - 3:24 PM
Photo of सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की ‘जलेबी राजनीति’ पर कसा तंज, बीजेपी ने विपक्ष पर किया हमला

सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की ‘जलेबी राजनीति’ पर कसा तंज, बीजेपी ने विपक्ष पर किया हमला

22 October 2025 - 1:11 PM
Photo of नामांकन के तुरंत बाद तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह गिरफ्तार, समर्थक हैरान

नामांकन के तुरंत बाद तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह गिरफ्तार, समर्थक हैरान

21 October 2025 - 9:36 AM
Photo of तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज, नामांकन के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज, नामांकन के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

20 October 2025 - 11:07 AM
Photo of RJD नेता को टिकट नहीं मिला तो लालू-राबड़ी आवास के बाहर फूट-फूटकर रोए, फाड़ा कुर्ता और किया जोरदार हंगामा

RJD नेता को टिकट नहीं मिला तो लालू-राबड़ी आवास के बाहर फूट-फूटकर रोए, फाड़ा कुर्ता और किया जोरदार हंगामा

19 October 2025 - 12:49 PM
Photo of बिहार में JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, महागठबंधन के लिए चुनौती

बिहार में JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, महागठबंधन के लिए चुनौती

18 October 2025 - 7:03 PM
Photo of Road Accident : मंगल पांडेय के नामांकन से लौट रहे थे बीजेपी नेता, सड़क हादसे में मौत

Road Accident : मंगल पांडेय के नामांकन से लौट रहे थे बीजेपी नेता, सड़क हादसे में मौत

18 October 2025 - 2:42 PM
Back to top button