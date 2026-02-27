Punjab

गैंगस्टरों पर वार का 38वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 515 स्थानों पर छापेमारी, 184 गिरफ्तार

Karan Panchal27 February 2026 - 7:11 PM
1 minute read
Gangstran Te Vaar
गैंगस्टरों पर वार का 38वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 515 स्थानों पर छापेमारी, 184 गिरफ्तार

Gangstran Te Vaar : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चल रही निर्णायक मुहिम ‘गैंगस्टरों पर वार’ के 38वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मानचित्रित 515 ठिकानों पर छापेमारी की।

‘गैंगस्टरों पर वार’ पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। इस मुहिम के तहत एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के तहत बड़ी गिरफ्तारियां

अभियान के 38वें दिन पुलिस टीमों ने 184 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा आरोपियों के कब्जे से चार हथियार बरामद किए। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 11,800 हो गई है। इसके अतिरिक्त 91 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 113 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 12 भगोड़े अपराधियों (पी ओ) को भी गिरफ्तार किया गया।

एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर

उन्होंने बताया कि आम नागरिक वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों संबंधी जानकारी एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से दे सकते हैं। इस नंबर पर अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचना भी साझा की जा सकती है।

नशा तस्करों की तोड़ी कमर

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध चल रही मुहिम ‘ युद्ध नशों विरुद्ध ’ के 363वें दिन भी अभियान जारी रखते हुए 103 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 4 किलोग्राम हेरोइन, 2715 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 3700 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही 363 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 51,497 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 31 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास उपचार लेने के लिए प्रेरित किया।

ये भी पढ़ें- Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal27 February 2026 - 7:11 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन जारी, पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन जारी, पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

27 February 2026 - 7:08 PM
Photo of भगवंत मान सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट कराए उपलब्ध

भगवंत मान सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट कराए उपलब्ध

27 February 2026 - 6:43 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा 18 मार्च को 14,100 महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित – तरुणप्रीत सौंद

पंजाब सरकार द्वारा 18 मार्च को 14,100 महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित – तरुणप्रीत सौंद

27 February 2026 - 12:52 PM
Photo of पेंशन ड्यूज़ क्लियर करने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा, गैर जिम्मेदार बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा- हरपाल सिंह चीमा

पेंशन ड्यूज़ क्लियर करने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा, गैर जिम्मेदार बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा- हरपाल सिंह चीमा

27 February 2026 - 12:13 PM
Photo of आनंदपुर साहिब में संगतों की सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी तैनात, पार्किंगों पर शटल सेवाओं की भी दी जाएगी सुविधा

आनंदपुर साहिब में संगतों की सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी तैनात, पार्किंगों पर शटल सेवाओं की भी दी जाएगी सुविधा

27 February 2026 - 12:05 PM
Photo of चॉकबोर्ड से स्मार्ट क्लासरूम तक: भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में लाई डिजिटल क्रांति

चॉकबोर्ड से स्मार्ट क्लासरूम तक: भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में लाई डिजिटल क्रांति

27 February 2026 - 10:57 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 37वां दिन: पंजाब पुलिस ने 601 स्थानों पर की छापेमारी, 203 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 37वां दिन: पंजाब पुलिस ने 601 स्थानों पर की छापेमारी, 203 गिरफ्तार

27 February 2026 - 9:10 AM
Photo of बीज प्रमाणीकरण के लिए डिजीटाईज़ेशन की तरफ बड़ा कदम, खुडियां ने अधिकारियों को सौंपे 40 टेबलेट्स

बीज प्रमाणीकरण के लिए डिजीटाईज़ेशन की तरफ बड़ा कदम, खुडियां ने अधिकारियों को सौंपे 40 टेबलेट्स

26 February 2026 - 7:50 PM
Photo of पंजाब में क्रशर-ओनर माइनिंग साइटों की शुरुआत, 31 मार्च 2026 तक 44 स्वीकृत साइटें होंगी चालू

पंजाब में क्रशर-ओनर माइनिंग साइटों की शुरुआत, 31 मार्च 2026 तक 44 स्वीकृत साइटें होंगी चालू

26 February 2026 - 7:17 PM
Photo of महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा भगवंत मान सरकार की पहली प्राथमिकता- डॉ. बलजीत कौर

महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा भगवंत मान सरकार की पहली प्राथमिकता- डॉ. बलजीत कौर

26 February 2026 - 7:05 PM
Back to top button