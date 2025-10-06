फटाफट पढ़ें

नाव तारीखें आज शाम घोषित होंगी।

चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।

पार्टी ने चुनाव छठ के बाद कराने को कहा।

मतदाता संख्या घटाकर 1200 की जाएगी।

फर्जी खबरों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान आज शाम में हो जाएगा. चुनाव आयोग ने इस संबंध में शाम चार बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी.

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इससे पहले राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के ठीक बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा से मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं. यह पर्व इस साल 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा.

Delhi | Election Commission of India to hold a press conference at 4 PM today to announce the schedule for the upcoming Bihar Assembly Elections pic.twitter.com/YFTiaVTkk0 — ANI (@ANI) October 6, 2025

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त एस एस संधू और विवेक जोशी ने बिहार में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दो दिनों का पटना दौरा किया. इस दौरान उन्होंने छह राष्ट्रीय और छह राज्य स्तरीय पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक भी की.

चुनाव आयोग ने फर्जी खबरों पर नजर रखने को कहा

राजनीतिक दलों ने इस मीटिंग के दौरान हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 करने के कदम की भी सराहना की. इससे मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर भीड़ कम होगी. राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के बाद, चुनाव आयोग ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव योजना, ईवीएम प्रबंधन, जब्ती, कानून-व्यवस्था, मतदाता जागरूकता और पहुंच गतिविधियों के हर पहलू पर विस्तृत समीक्षा की. निर्वाचन आयोग ने कहा कि संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत उचित कानूनी कार्रवाई करें.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप