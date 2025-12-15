Punjab

Punjab News :
पंजाब में घना कोहरा : दृश्यता कम, लुधियाना-बठिंडा में ठंडक बढ़ी

Punjab News : पंजाब में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते दृश्यता में भारी कमी दर्ज की गई. अमृतसर में सुबह के समय दृश्यता केवल 200 मीटर रही, जबकि लुधियाना में 500 मीटर और पटियाला में 900 मीटर तक सिमट गई.

पंजाब में न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. अमृतसर का पारा मौसम के सामान्य स्तर से कम रहा. लुधियाना और बठिंडा में सबसे कम 6 डिग्री के तापमान के साथ ठंडक महसूस हुई. मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है.

पंजाब में हल्की गर्मी मौसम शुष्क

16 दिसंबर को पंजाब में सतही हवाओं की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है. हालांकि, अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं रहने की उम्मीद है. हालांकि, आने वाले सात दिनों तक पंजाब का मौसम शुष्क बना रहेगा.

पंजाब में तापमान में हल्की बढ़ोतरी

पंजाब में अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई. जिससे यह सामान्य से 2.3 डिग्री ऊपर पहुंच गया. राज्य में सबसे अधिक 26.8 डिग्री का तापमान मानसा का दर्ज किया गया. वहीं अमृतसर का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री, लुधियाना का 24.3 डिग्री, पटियाला का 24.1 डिग्री, पठानकोट का 23.4 डिग्री, बठिंडा का 24.9 डिग्री, गुरदासपुर का 22.0 डिग्री, एसबीएस नगर का 24.4 डिग्री दर्ज किया गया. अमृतसर का न्यूनतम पारा 9.2 डिग्री, पटियाला का 8.2 डिग्री, पठानकोट का 9.6 डिग्री, होशियारपुर का 9.8 डिग्री व गुरदासपुर का 7.0 डिग्री दर्ज किया गया.

