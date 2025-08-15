Uttar Pradesh

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं

Ajay Yadav15 August 2025 - 8:44 AM
1 minute read
79th Independence Day :
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं

फटाफट पढ़ें

• सीएम योगी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
• स्वतंत्रता सेनानियों को किया श्रद्धांजलि अर्पित
• ‘पंचप्रण’ के संकल्प को अपनाने की अपील
• सबके विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध
• योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा समान रूप से

79th Independence Day : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं.

आज यहां जारी एक बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का आदरपूर्वक स्मरण करना हम सभी का कर्तव्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस न केवल गर्व और सम्मान का दिन है, बल्कि यह अवसर हमें यह संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र को स्वाधीनता सेनानियों के सपनों के अनुरूप गढ़ें.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के ‘पंचप्रण’ को अपनाने का दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत काल के दौरान प्रधानमंत्री ने ‘पंचप्रण’ के माध्यम से देशवासियों से विकसित भारत के निर्माण, गुलामी के हर एक अंश से मुक्ति, अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व, राष्ट्रीय एकता और नागरिक कर्तव्यों के पालन का आह्वान किया है. विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम सब प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए ‘पंचप्रण’ के संकल्प को अंगीकार करते हुए कार्य करें.

सबके कल्याण के लिए समर्पित है सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश के सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी एवं समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है. प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सहित सभी वर्गां के कल्याण हेतु कृतसंकल्पित है. केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी जरूरतमन्दों को प्राप्त हो रहा है.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

