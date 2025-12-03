Punjab

CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

Ajay Yadav3 December 2025 - 8:46 AM
1 minute read
Punjab News :
CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

फटाफट पढ़ें:

  • CM भगवंत मान जापान दौरे पर
  • पंजाब में निवेश के अवसरों पर चर्चा
  • प्रमुख कंपनियों के साथ बैठक
  • निवेश से रोजगार और विकास
  • उद्योग और ऊर्जा में साझेदारी

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान दौरे पर हैं. यात्रा के पहले दिन उन्होंने जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश के अवसरों पर चर्चा की. इसके अलावा, उन्होंने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (JBIC) और अन्य प्रमुख निवेश संस्थाओं के साथ भी बैठक की. सीएम मान ने जेबीआईसी, एशियन इंडस्ट्री, यमाहा, होंडा मोटर, जेआईसीए साउथ एशिया डिपार्टमेंट, टोरे इंडस्ट्रीज, कारोबार एवं उद्योग पर संसदीय उपमंत्री एवं फुजित्सू लिमिटेड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें पंजाब में निवेश करने का आमंत्रण दिया.

सीएम मान ने निवेश के प्रति उत्साह जताया

इस मुलाकात के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि कंपनियों ने पंजाब में निवेश के प्रति सकारात्मक रूचि दिखाई, उन्होंने बताया कि निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक प्रगति को और गति मिलेगी. हमने सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया.

जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठकें

इससे पहले सीएम भगवंत मान ने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बैठकें की हैं. पंजाब सरकार जापान के साथ उन्नत निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना चाहती है. रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 10-दिनों के जापान दौरे पर हैं. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पंजाब और जापानी कंपनियों के बीच औद्योगिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है. यह दौरा राज्य सरकार पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश आकर्षण की पहल का हिस्सा है, जो 13 से 15 मार्च 2026 को मोहाली में आयोजित किया जाएगा.

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कंपनियों को पंजाब में निवेश का निमंत्रण दिया और राज्य में निवेश के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा की, उन्होंने अग्रिम विनिर्माण, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्लोबल सर्विसेज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav3 December 2025 - 8:46 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

3 December 2025 - 10:51 AM
Photo of पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

3 December 2025 - 10:10 AM
Photo of तरनतारन में गैंगस्टर आकाशदीप के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने जब्त की पिस्टल और बाइक

तरनतारन में गैंगस्टर आकाशदीप के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने जब्त की पिस्टल और बाइक

3 December 2025 - 9:22 AM
Photo of जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

2 December 2025 - 6:02 PM
Photo of पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल खत्म, अब सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां

पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल खत्म, अब सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां

2 December 2025 - 3:56 PM
Photo of Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

2 December 2025 - 3:21 PM
Photo of चंडीगढ़ सेक्टर-26 में पैरी की हत्या, बंबीहा गैंग की भूमिका पर जांच जारी

चंडीगढ़ सेक्टर-26 में पैरी की हत्या, बंबीहा गैंग की भूमिका पर जांच जारी

2 December 2025 - 2:40 PM
Photo of Punjab News : शराब परोसने पर आबकारी विभाग की Raid, सूचना के आधार पर कार्रवाई

Punjab News : शराब परोसने पर आबकारी विभाग की Raid, सूचना के आधार पर कार्रवाई

2 December 2025 - 2:09 PM
Photo of फिरोजपुर में वक्फ बोर्ड अधिकारी 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

फिरोजपुर में वक्फ बोर्ड अधिकारी 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

2 December 2025 - 2:08 PM
Photo of कपूरथला: अनाथ, बेसहारा और दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम्स का पंजीकरण अनिवार्य

कपूरथला: अनाथ, बेसहारा और दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम्स का पंजीकरण अनिवार्य

2 December 2025 - 1:29 PM
Back to top button