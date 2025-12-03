फटाफट पढ़ें:
Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान दौरे पर हैं. यात्रा के पहले दिन उन्होंने जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश के अवसरों पर चर्चा की. इसके अलावा, उन्होंने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (JBIC) और अन्य प्रमुख निवेश संस्थाओं के साथ भी बैठक की. सीएम मान ने जेबीआईसी, एशियन इंडस्ट्री, यमाहा, होंडा मोटर, जेआईसीए साउथ एशिया डिपार्टमेंट, टोरे इंडस्ट्रीज, कारोबार एवं उद्योग पर संसदीय उपमंत्री एवं फुजित्सू लिमिटेड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें पंजाब में निवेश करने का आमंत्रण दिया.
सीएम मान ने निवेश के प्रति उत्साह जताया
इस मुलाकात के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि कंपनियों ने पंजाब में निवेश के प्रति सकारात्मक रूचि दिखाई, उन्होंने बताया कि निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक प्रगति को और गति मिलेगी. हमने सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया.
जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठकें
इससे पहले सीएम भगवंत मान ने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बैठकें की हैं. पंजाब सरकार जापान के साथ उन्नत निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना चाहती है. रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 10-दिनों के जापान दौरे पर हैं. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पंजाब और जापानी कंपनियों के बीच औद्योगिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है. यह दौरा राज्य सरकार पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश आकर्षण की पहल का हिस्सा है, जो 13 से 15 मार्च 2026 को मोहाली में आयोजित किया जाएगा.
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कंपनियों को पंजाब में निवेश का निमंत्रण दिया और राज्य में निवेश के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा की, उन्होंने अग्रिम विनिर्माण, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्लोबल सर्विसेज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा.
