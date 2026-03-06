Uttarakhandधर्मराष्ट्रीय

Chardham Yatra 2026 : आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

Karan Panchal6 March 2026 - 3:15 PM
Chardham Yatra Registration 2026
Chardham Yatra Registration 2026 : चारधाम यात्रा 2026 के लिए श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार भी यात्रा पर जाने से पहले पंजीकरण कराना जरूरी है, ताकि व्यवस्था सही रहे और यात्रा सुरक्षित तरीके से हो सके।

पहले खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट

सरकारी जानकारी के अनुसार, चारधाम के कपाट अप्रैल में खोले जाएंगे। सबसे पहले 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

आधिकारिक वेबसाइट पर करें पंजीकरण

श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी पंजीकरण किया जा सकता है। यह प्रक्रिया यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

