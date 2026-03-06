राष्ट्रीयविदेश

India Russia Relations : भारत में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा अपडेट, रूस से तेल खरीद पर बड़ी राहत

Karan Panchal6 March 2026 - 2:39 PM
2 minutes read
India Russia Relations
India Russia Relations : भारत में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा अपडेट, रूस से तेल खरीद पर बड़ी राहत

India Russia Relations : भारत में एक महीने तक तेल कीमतों के बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूस से तेल खरीद पर भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियों को 30 दिन की छूट दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि ग्लोबल मार्केट में बढ़ते तेल कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत उठाया गया यह एक अस्थाई कदम है। यह स्पेशल पैकेज 03 अप्रैल तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि यह छूट केवल अब तक लोड हो चुके कच्चे तेल टैंकरों पर ही लागू होगा। आगे उन्होंने बताया कि भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका से भी तेल खरीद को भारत तेजी लाएगा। पोस्ट में बोला गया कि ईरान द्वारा ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बाधित करने का प्रयास किया, जिससे यह संकट उत्पन्न हुआ।

रिकॉर्ड स्तर पर कच्चे तेल की कीमत

ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध के तुरंत बाद ईरान ने ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ को बंद कर दिया। साथ ही सऊदी-अरब की बड़ी तेल रिफाइनरी सऊदी-अरामको सहित इराक के प्रमुख तेल क्षेत्रों पर भी हमला किया। जिससे तेल सप्लाई बाधित हुई और वैश्विक तेल कीमतों में उछाल देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड 83 डॉलर के पार कर गया। आपको बता दें कि ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ से दुनिया में कुल तेल का 20 प्रतिशत सप्लाई होता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है रूसी तेल

यूक्रेन-रूस युद्ध के समय से ही भारत रूस से कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा लगातार दबाव बनाने के बाद भी भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीद को जारी रखा। इस दौरान विश्व के कई देशों में मंहगाई देखने को मिली, लेकिन भारत में नियंत्रित रही। इस दौरान रूस ने भारत को सस्ती कीमतों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराया।

इससे भारत में डीजल-पेट्रोल की कीमतें स्थिर रही। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रही।

ये भी पढ़ें- यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या, घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 March 2026 - 2:39 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of T20 World Cup Final : भारत-न्यूजीलैंड फाइनल आज, धोनी समेत दिग्गज़ खिलाड़ियों का जमावड़ा, जीत के लिए पूजा अर्चना

T20 World Cup Final : भारत-न्यूजीलैंड फाइनल आज, धोनी समेत दिग्गज़ खिलाड़ियों का जमावड़ा, जीत के लिए पूजा अर्चना

8 March 2026 - 5:09 PM
Photo of दिल्ली-लद्दाख समेत 7 अन्य राज्यों के बदले राज्यपाल, डिटेल में पढ़ें

दिल्ली-लद्दाख समेत 7 अन्य राज्यों के बदले राज्यपाल, डिटेल में पढ़ें

7 March 2026 - 6:56 PM
Photo of दिल्लीवासियों को दो नए मेट्रो लाइन की सौगात, 33,000 हजार करोड़ की लागत से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

दिल्लीवासियों को दो नए मेट्रो लाइन की सौगात, 33,000 हजार करोड़ की लागत से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

7 March 2026 - 3:17 PM
Photo of ‘हमने ईरानी नौसैनिक पोत को मानवीय आधार पर दी अनुमति’ हिंद महासागर तनाव के बीच भारत का रुख स्पष्ट

‘हमने ईरानी नौसैनिक पोत को मानवीय आधार पर दी अनुमति’ हिंद महासागर तनाव के बीच भारत का रुख स्पष्ट

7 March 2026 - 3:16 PM
Photo of ईरान ने अमेरिका के सरेंडर अल्टीमेटम को ठुकराया, आज रात सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में अमेरिका

ईरान ने अमेरिका के सरेंडर अल्टीमेटम को ठुकराया, आज रात सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में अमेरिका

7 March 2026 - 2:26 PM
Photo of Naxalism Free India : गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, भारत 31 मार्च तक नक्सलवाद से होगा मुक्त

Naxalism Free India : गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, भारत 31 मार्च तक नक्सलवाद से होगा मुक्त

7 March 2026 - 1:51 PM
Photo of Cylinders Price Hike : रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा, कामर्शियल सिलेंडर भी 100 से पार, डिटेल में पढ़ें

Cylinders Price Hike : रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा, कामर्शियल सिलेंडर भी 100 से पार, डिटेल में पढ़ें

7 March 2026 - 12:22 PM
Photo of Earthquake : ईरान में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, लोगों में दहशत

Earthquake : ईरान में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, लोगों में दहशत

7 March 2026 - 11:54 AM
Photo of दिल्ली में सड़कें टूटी, बिजली कट, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, भाजपा को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं- केजरीवाल

दिल्ली में सड़कें टूटी, बिजली कट, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, भाजपा को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं- केजरीवाल

6 March 2026 - 7:39 PM
Photo of अमेरिका समेत इन देशों को आई यूक्रेन की याद, ड्रोन गिराने का मांगा फॉर्मूला- जेलेंस्की का दावा

अमेरिका समेत इन देशों को आई यूक्रेन की याद, ड्रोन गिराने का मांगा फॉर्मूला- जेलेंस्की का दावा

6 March 2026 - 5:53 PM
Back to top button