Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है. इस सियासी मुकाबले में कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर सबकी नजरें टिकी हैं- तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तारापुर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई शीर्ष नेता इस चरण…



राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई शीर्ष नेता इस चरण…

पीएम मोदी बोले “याद रखें पहले मतदान फिर जलपान!”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ट्वीट किया कि आज राज्य में लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है. उन्होंने पहले चरण के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ मतदान करें. प्रधानमंत्री ने पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को विशेष बधाई देते हुए कहा- “याद रखें, पहले मतदान, फिर जलपान!”

बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!



आज से लोकतंत्र का उत्सव शुरू

बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि आज से लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो रहा है. मैं सभी से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करता हूं. आज वह दिन है जब आप नेताओं की ‘धुलाई’ कर सकते हैं, क्योंकि ‘जंगलराज’ वालों को हर 5 साल में धुलाई की जरूरत होती है.”

पटना, बिहार: बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, "लोकतंत्र का उत्सव आज से शुरू हो रहा है। मैं सभी से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करता हूं… आज वह दिन है जब आप नेताओं की 'धुलाई' कर सकते हैं, क्योंकि 'जंगलराज' वालों को हर 5 साल…

मोकामा से राजद उम्मीदवार वीणा देवी की अपील

मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने मतदान के दिन कहा कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं और अब जनता से अपील है कि वे घरों से निकलकर निर्भय होकर मतदान करें उन्होंने कहा “जैसे हमने शांतिपूर्वक प्रचार किया, वैसे ही सभी लोग शांतिपूर्वक वोट भी करें.”

बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय सीट से बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने पहले चरण के तहत मतदान किया.

हमें बिहार की जनता पर भरोसा है

पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नबीन ने कहा कि विकास की रफ्तार जारी रहनी चाहिए और राज्य को सुशासन वाली व्यवस्थित सरकार की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जनता ही इस विकास की गति को और तेज करेगी. आरजेडी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए नितिन नबीन बोले- “उन्हें बिहार की जनता पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें है. बिहारी किसी के दबाव में नहीं आते.

राबड़ी देवी ने की वोट देने की अपील

आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने जनता से अपील की कि महिलाएं, बच्चे और सभी लोग घरों से निकलकर मतदान करें. उन्होंने कहा- इस बार बदलाव तय है, जनता ही बदलाव लाएगी.

वैशाली के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है. वैशाली के एक मतदान केंद्र पर मतदाता मतदान करने के लिए कतार में खड़े हैं.

तेजस्वी यादव ने पटना में किया मतदान

राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पटना के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली दिखाते हुए कहा कि “बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए.”

"Badlaav kijiye, naya Bihar banaiye, nayi sarkaar banaiye" says RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav as he shows his inked finger after casting his vote for the first phase of #BiharAssemblyElections at a polling station in Patna

महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की

आरजेडी सांसद मीसा भारती ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोच-समझकर मतदान करें. उन्होंने कहा- महागठबंधन को अपना समर्थन दें.”









