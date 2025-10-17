फटाफट पढ़ें

खेसारी लाल यादव ने RJD में कदम रखा

छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे

विकास और बदलाव पर जोर दिया

•परिवार और नेताओं का आशीर्वाद लिया

•परिवार और नेताओं का आशीर्वाद लिया वोटिंग 6 और 11 नवंबर, नतीजे आएंगे

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव ने राजनीति में कदम रख दिया है. गुरुवार को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए. वहीं, खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे.

खेसारी लाल यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा,”मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं. मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूँ, मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूँ, खेत-खलिहान का लाल हूँ, हर तबके की आवाज हूँ और युवा भाइयों का जोश हूं.”

मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ।



मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूँ, मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूँ, खेत-खलिहान का लाल हूँ, हर तबके की आवाज़ हूँ और युवा भाइयों का जोश हूँ।

मेरे लिए राजनीति कोई कुर्सी की दौड़ नहीं है, ये एक… pic.twitter.com/dYlRoG8Bmf — Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) October 16, 2025

खेसारी ने विकास और भविष्य पर जोर

उन्होंने आगे लिखा कि मेरे लिए राजनीति सिर्फ सत्ता या कुर्सी पाने की दौड़ नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, छपरा के हर घर तक विकास पहुँचाने की और हर व्यक्ति की आवाज बनने की. राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, लालू यादव जी का संघर्ष और बड़े भाई तेजस्वी जी का युवा नेतृत्व एवं आप सभी का आशीर्वाद व भरोसा अब मेरे रास्ते का दीपक हैं. पार्टी में शामिल होने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं हमेशा यही चाहता रहा हूं कि जैसे मैं अपने बच्चों का मुंबई में बेहतर स्कूल और अस्पताल देता हूं वैसे ही बिहार के बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो. उन्हें प्रदेश छोड़कर अन्य राज्यों में जाने की जरूरत न पड़े. यही वजह है कि बदलाव आवश्यक है, और मैं उस बदलाव में अपना योगदान देना चाहता हूं.

बदलाव में योगदान देना चाहते हैं

खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि मैं हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहा हूं और मुझे हमेशा चाचा का आशीर्वाद मिला है. मुझे राबड़ी माता, दीदी और भैया का आशीर्वाद मिला है. सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा मानना है कि पूरा बिहार बदलाव चाहता है, और मुझे उस बदलाव में योगदान देना चाहिए.”

बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव नतीजे आएंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप