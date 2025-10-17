Bihar

भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, RJD ने छपरा से दिया टिकट

  • खेसारी लाल यादव ने RJD में कदम रखा
  • छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे
  • विकास और बदलाव पर जोर दिया
    •परिवार और नेताओं का आशीर्वाद लिया
  • वोटिंग 6 और 11 नवंबर, नतीजे आएंगे

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव ने राजनीति में कदम रख दिया है. गुरुवार को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए. वहीं, खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे.

खेसारी लाल यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा,”मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं. मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूँ, मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूँ, खेत-खलिहान का लाल हूँ, हर तबके की आवाज हूँ और युवा भाइयों का जोश हूं.”

खेसारी ने विकास और भविष्य पर जोर

उन्होंने आगे लिखा कि मेरे लिए राजनीति सिर्फ सत्ता या कुर्सी पाने की दौड़ नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, छपरा के हर घर तक विकास पहुँचाने की और हर व्यक्ति की आवाज बनने की. राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, लालू यादव जी का संघर्ष और बड़े भाई तेजस्वी जी का युवा नेतृत्व एवं आप सभी का आशीर्वाद व भरोसा अब मेरे रास्ते का दीपक हैं. पार्टी में शामिल होने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं हमेशा यही चाहता रहा हूं कि जैसे मैं अपने बच्चों का मुंबई में बेहतर स्कूल और अस्पताल देता हूं वैसे ही बिहार के बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो. उन्हें प्रदेश छोड़कर अन्य राज्यों में जाने की जरूरत न पड़े. यही वजह है कि बदलाव आवश्यक है, और मैं उस बदलाव में अपना योगदान देना चाहता हूं.

बदलाव में योगदान देना चाहते हैं

खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि मैं हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहा हूं और मुझे हमेशा चाचा का आशीर्वाद मिला है. मुझे राबड़ी माता, दीदी और भैया का आशीर्वाद मिला है. सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा मानना है कि पूरा बिहार बदलाव चाहता है, और मुझे उस बदलाव में योगदान देना चाहिए.”

बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव नतीजे आएंगे.

