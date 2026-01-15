Contract killer : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ‘ऑनर किलिंग’ के कारण एक ससुर ने अपने ही दामाद की हत्या कर दी. यह घटना सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बनघरा गांव में हुई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. पुलिस ने आरोपी ससुर और मृतक के मामा ससुर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार ससुर प्रेम कुमार ने बड़े खुलासे किए हैं, उसने बताया कि बेटी के प्रेम विवाह के बाद से ही वह अपने दामाद आयुष कुमार की हत्या की साजिश रच रहे थे. शुरुआत में उन्होंने आयुष को खत्म करने के लिए सुपारी किलर से संपर्क किया था, लेकिन जब इसमें काफी समय लग गया, तो उनका धैर्य टूट गया. आरोपी ने स्वीकार किया कि उन्होंने 30,000 रुपये में एक पिस्टल खरीदी और अपने साले (पत्नी के भाई) अभिषेक कुमार उर्फ हंसलाल के साथ मिलकर खुद ही दामाद को मौत के घाट उतारने का फैसला किया.

पत्नी ने दर्ज कराई नामजद प्राथमिकी

ये घटना बीते रविवार की है, जब आयुष अपने घर में मौजूद था. आरोपियों ने घर में घुसकर उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आयुष की पत्नी (आरोपी की बेटी) ने अपने पिता और मामा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई. उसने पुलिस को बताया कि डेढ़ साल पहले भागकर शादी करने के बाद से ही उसका परिवार उसे जान से मारने की लगातार धमकियां दे रहा था.

आयुष का रिकॉर्ड और अपहरण मामला

डीएसपी (पूर्वी) अलय वत्स ने बताया कि मृतक आयुष कुमार का रिकॉर्ड भी पूरी तरह साफ नहीं था. वह पहले एटीएम फ्रॉड गिरोह का सदस्य रह चुका था और 2020 में जेल भी गया था. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज थे. ससुर प्रेम कुमार ने डेढ़ साल पहले आयुष पर अपनी बेटी के अपहरण का मामला भी दर्ज कराया था.

