बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी ने कहा-‘सपा की यहां कोई…’

Ajay Yadav31 August 2025 - 8:45 AM
Bihar News :
बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी ने कहा-'सपा की यहां कोई...'

  • बिहार में अखिलेश का बीजेपी पर वार
  • मगध में बीजेपी को हराने की अपील
  • वोटर यात्रा में चुनाव आयोग पर सवाल
  • बीजेपी ने सपा को बताया बेअसर
  • कहा- बिहार में नहीं हैं कार्यकर्ता

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे सियासी माहौल भी गर्म होता जा रहा है. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी बिहार पहुंच गए. सपा प्रमुख ने इस बार बीजेपी को बिहार से बाहर का नारा देते हुए कहा कि हम लोगों ने मिलकर अवध में हराया था, अब मगध में बीजेपी को हराना आपकी जिम्मेदारी है, वहीं अखिलेश यादव के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है. बीजेपी का कहना है कि सपा के पास बिहार में 100-50 कार्यकर्ता भी नहीं है. ऐसे में अखिलेश यादव का राहुल और तेजस्वी को समर्थन देने के लिए बिहार जाना बहुत ही हास्यास्पद है.

बिहार में अखिलेश का बीजेपी पर वार

सपा प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए है. इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह काम करती है, यह लोगों का इस्तेमाल करती है. यह इस्तेमाल करेगी फिर उसके बाद लोगों को बर्बाद कर देगी. चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है. बीजेपी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है. बिहार की जनता ने देखा है कि जहां युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार देने का काम किया था.

बीजेपी ने सपा को बताया बेअसर

अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी को जनता बाहर का रास्ता दिखाने वाली है. उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था, और इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगी. वहीं, बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे ने अखिलेश यादव के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर गंभीर सवाल उठा दिया है, उन्होंने कहा कि एक पुरानी कहावत है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने. अखिलेश यादव भी एक कुछ ऐसा ही कर रहे हैं.

जमीन पर पार्टी के पास 100-50 कार्यकर्ता तक नहीं

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का समर्थन करने पहुंचे हैं, जबकि सच यह है कि समाजवादी पार्टी का बिहार में कुछ नहीं है. आनंद दुबे ने कहा कि 2017 के बाद से सपा बिहार में न तो कोई प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पाई है और न ही वहां किसी तरह का प्रभारी है. पार्टी के पास न कोई महासचिव है, न उपाध्यक्ष है और न ही कोई प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि यहां तक की बिहार में कोई संगठनात्मक बैठक भी नहीं होती है. जमीन पर पार्टी के पास 100-50 कार्यकर्ता तक नहीं है. ऐसे में बिहार जाकर राहुल-तेजस्वी को समर्थन देना बहुत ही हास्यास्पद है.

