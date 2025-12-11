Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘गमछा हिलाकर’ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला अंदाज काफी चर्चा में रहा था. अब इसी अंदाज को राज्य के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने और आगे बढ़ा दिया है. पटना के दानापुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में वे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के गाने पर गमछा लहराते हुए पूरे जोश में थिरकते नजर आए.

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही पवन सिंह का चुनावों में चर्चा बटोरने वाला गाना “मोदी-नीतीश जी के जोड़ी हिट होई” बजा, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव खुद को रोक नहीं पाए. हाथ में गमछा थामे उन्होंने मंच पर ही उसे हवा में लहराकर माहौल को और भी जोश भर दिया. उनके उत्साह को देखते ही सैकड़ों कार्यकर्ता भी जोश में आ गए और गमछा लहराते हुए नाचने लगे. इस दौरान मंत्री रामकृपाल यादव पूरे उत्साह के साथ भोजपुरी गाने पर झूमते दिखे और वहां मौजूद लोग भी तालियां बजते हुए झूम उठी.

गमछा किसानों की पहचान का प्रतीक

इस बीच मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि गमछा किसानों और गरीबों की पहचान की प्रतीक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गमछा लहराकर किसानों का सम्मान बढ़ाया गया था, और हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने आगे कहा, “यह सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं, बल्कि किसानों और मजदूरों में भी जोश भरता है, उन्हें महसूस होता है कि सरकार में उनकी पहचान को सम्मान मिला है.”

विधानसभा सत्र छोड़ विदेशों में घूम रहा विपक्ष

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया, उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह हताश और निराश है. विधानसभा सत्र बेहद छोटा था, फिर भी विपक्ष के प्रमुख नेता प्रदेश में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय विदेश यात्राओं में व्यस्त रहे. जनता ने उन्हें जवाबदेही के लिए चुना था, लेकिन वे उसकी परवाह करते नहीं दिखते. उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में विपक्ष की सीटें गिनती लायक भी रह जाएंगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी.

बता दें कि रामकृपाल यादव ने 2025 के चुनाव में दानापुर से RJD विधायक रीतलाल यादव को 29,133 वोटों से हराकर यह सीट जीती थी. रीतलाल यादव पर 11 आपराधिक मामले लंबित थे, जबकि रामकृपाल के खिलाफ 2 मामले दर्ज है.

