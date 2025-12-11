Bihar

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर में गमछा लहराते हुए पवन सिंह के गाने पर झूमे

Ajay Yadav11 December 2025 - 11:32 AM
2 minutes read
Bihar News :
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर में गमछा लहराते हुए पवन सिंह के गाने पर झूमे

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘गमछा हिलाकर’ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला अंदाज काफी चर्चा में रहा था. अब इसी अंदाज को राज्य के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने और आगे बढ़ा दिया है. पटना के दानापुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में वे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के गाने पर गमछा लहराते हुए पूरे जोश में थिरकते नजर आए.

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही पवन सिंह का चुनावों में चर्चा बटोरने वाला गाना “मोदी-नीतीश जी के जोड़ी हिट होई” बजा, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव खुद को रोक नहीं पाए. हाथ में गमछा थामे उन्होंने मंच पर ही उसे हवा में लहराकर माहौल को और भी जोश भर दिया. उनके उत्साह को देखते ही सैकड़ों कार्यकर्ता भी जोश में आ गए और गमछा लहराते हुए नाचने लगे. इस दौरान मंत्री रामकृपाल यादव पूरे उत्साह के साथ भोजपुरी गाने पर झूमते दिखे और वहां मौजूद लोग भी तालियां बजते हुए झूम उठी.

गमछा किसानों की पहचान का प्रतीक

इस बीच मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि गमछा किसानों और गरीबों की पहचान की प्रतीक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गमछा लहराकर किसानों का सम्मान बढ़ाया गया था, और हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने आगे कहा, “यह सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं, बल्कि किसानों और मजदूरों में भी जोश भरता है, उन्हें महसूस होता है कि सरकार में उनकी पहचान को सम्मान मिला है.”

विधानसभा सत्र छोड़ विदेशों में घूम रहा विपक्ष

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया, उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह हताश और निराश है. विधानसभा सत्र बेहद छोटा था, फिर भी विपक्ष के प्रमुख नेता प्रदेश में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय विदेश यात्राओं में व्यस्त रहे. जनता ने उन्हें जवाबदेही के लिए चुना था, लेकिन वे उसकी परवाह करते नहीं दिखते. उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में विपक्ष की सीटें गिनती लायक भी रह जाएंगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी.

बता दें कि रामकृपाल यादव ने 2025 के चुनाव में दानापुर से RJD विधायक रीतलाल यादव को 29,133 वोटों से हराकर यह सीट जीती थी. रीतलाल यादव पर 11 आपराधिक मामले लंबित थे, जबकि रामकृपाल के खिलाफ 2 मामले दर्ज है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav11 December 2025 - 11:32 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बेगूसराय में जदयू नेता निलेश कुमार की घर में घुसकर हत्या, इलाके में मचा हडकंप

बेगूसराय में जदयू नेता निलेश कुमार की घर में घुसकर हत्या, इलाके में मचा हडकंप

10 December 2025 - 3:04 PM
Photo of तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल, अंदाज पर सोशल मीडिया पर फैंस और विरोधियों में बंटा नजर

तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल, अंदाज पर सोशल मीडिया पर फैंस और विरोधियों में बंटा नजर

10 December 2025 - 12:37 PM
Photo of वैशाली में ऑटो-रिक्शा और बस की जोरदार भिडंत, मौके पर गई कई लोगों की जान

वैशाली में ऑटो-रिक्शा और बस की जोरदार भिडंत, मौके पर गई कई लोगों की जान

9 December 2025 - 3:37 PM
Photo of राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

8 December 2025 - 3:41 PM
Photo of सांसद विजयलक्ष्मी देवी और विधायक समर्थक को धमकी, 10 लाख की रंगदारी की मांग

सांसद विजयलक्ष्मी देवी और विधायक समर्थक को धमकी, 10 लाख की रंगदारी की मांग

8 December 2025 - 11:09 AM
Photo of सलमान खान फायरिंग केस का शातिर आरोपी शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार

सलमान खान फायरिंग केस का शातिर आरोपी शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार

7 December 2025 - 2:33 PM
Photo of बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च : घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ, FIR भी ऑनलाइन संभव

बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च : घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ, FIR भी ऑनलाइन संभव

6 December 2025 - 3:21 PM
Photo of नीतीश कुमार की 10वीं शपथ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दी वैश्विक सम्मान की मान्यता

नीतीश कुमार की 10वीं शपथ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दी वैश्विक सम्मान की मान्यता

5 December 2025 - 3:10 PM
Photo of जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, सदन में कम सक्रियता को बताया निराशा का संकेत

जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, सदन में कम सक्रियता को बताया निराशा का संकेत

4 December 2025 - 2:49 PM
Photo of अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

2 December 2025 - 4:47 PM
Back to top button