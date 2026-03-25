Haryana

हरियाणा में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध उपयोग पर 8 FIR दर्ज, 825 सिलेंडर जब्त

Ajay Yadav25 March 2026 - 12:03 PM
2 minutes read
Haryana LPG Black Marketing :
हरियाणा में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध उपयोग पर 8 FIR दर्ज, 825 सिलेंडर जब्त

Haryana LPG Black Marketing : हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि एल.पी.जी. से जुड़ी किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में एल.पी.जी. सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है.

सरकार ने एल.पी.जी. सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के मामलों में कड़ा रुख अपनाया है. अब तक आठ एफआईआर दर्ज की गई हैं, 52 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई और 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. मंत्री नागर ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में पैदा हुई तनावपूर्ण परिस्थितियों का फायदा उठाकर अफवाह फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राज्य में अवैध LPG सिलेंडर जब्त

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में अवैध तरीके से रखे गए सिलेंडरों को जब्त किया गया है. इनमें झज्जर से 131, महेंद्रगढ़ से 109, अम्बाला से 86, भिवानी से 21, फरीदाबाद से 2, फतेहाबाद से 71, गुरुग्राम से 75, हिसार से 39, जींद से 17, कैथल से 10, करनाल से 44, कुरुक्षेत्र से 21, नूंह से 16, पानीपत से 23, रेवाड़ी से 21, रोहतक से 98, सिरसा से 12, सोनीपत से 12 और यमुनानगर से 17 सिलेंडर शामिल हैं.

फरीदाबाद-सोनीपत में एफआईआर और वाहन जब्त

इस मामले में फरीदाबाद में सात और सोनीपत में एक एफआईआर दर्ज की गई है. साथ ही, तीन वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिनका अवैध परिवहन में उपयोग किया जा रहा था. विभाग ने बताया कि राज्य में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है. बीते छह दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलो वाले करीब 61 हजार घरेलू सिलेंडर वितरित किए हैं. वहीं, बॉटलिंग प्लांट्स पर लगभग 9.8 लाख घरेलू सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है.

तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक

वहीं, कमर्शियल गैस की बात करें तो पिछले 25 दिनों में 19 किलो वाले लगभग 848 सिलेंडर सप्लाई किए गए हैं. वर्तमान में राज्य के प्लांट्स पर लगभग 1.79 लाख कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध हैं. विभाग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है. साथ ही, Indian Oil Corporation Limited, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी प्रमुख तेल कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं है.

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Ajay Yadav25 March 2026 - 12:03 PM
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