Punjabराज्य

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 145वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 529 स्थानों पर छापेमारी, 302 गिरफ्तार

Ajay Yadav15 June 2026 - 9:38 AM
1 minute read
Punjab News :
'गैंगस्टरों ते वार' का 145वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 529 स्थानों पर छापेमारी, 302 गिरफ्तार

Punjab News : राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 145वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 529 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं.

126 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई

145वें दिन पुलिस टीमों ने चार हथियारों सहित 302 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या 36,932 हो गई है.

इसके अतिरिक्त 126 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 2 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 9 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है.

70 तस्करों से हेरोइन और नशीली गोलियां जब्त

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी दे सकते हैं.

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 470वें दिन भी जारी रखते हुए 70 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 3.7 किलो हेरोइन, 250 नशीली गोलियां और 9500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई. इसके साथ ही केवल 470 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 68,247 हो गई है.

नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने सात व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया है.

ये भी पढ़ें- नोएडा में वाहन चोरी गिरोह का भंडाफोड़, दो शातिर चोर गिरफ्तार, 11 बाइक समेत हथियार बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 June 2026 - 9:38 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of मोहाली रोड शो में केजरीवाल बोले- अच्छे काम जारी रखने के लिए फिर चाहिए भगवंत मान सरकार

मोहाली रोड शो में केजरीवाल बोले- अच्छे काम जारी रखने के लिए फिर चाहिए भगवंत मान सरकार

15 June 2026 - 8:40 AM
Photo of ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत, सहरसा में पसरा मातम, जानिए परिवार ने क्या कहा

ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत, सहरसा में पसरा मातम, जानिए परिवार ने क्या कहा

15 June 2026 - 7:53 AM
Photo of लुधियाना में 346वें विधवा सहायता कार्यक्रम में शामिल हुए CM सैनी, लाला जगत नारायण की सेवा विरासत को सराहा

लुधियाना में 346वें विधवा सहायता कार्यक्रम में शामिल हुए CM सैनी, लाला जगत नारायण की सेवा विरासत को सराहा

14 June 2026 - 3:24 PM
Photo of राजभर की पार्टी की 32 सीटों पर दावेदारी, आजमगढ़ में सपा के गढ़ पर सेंध की तैयारी, क्या बिगड़ेगा MY समीकरण?

राजभर की पार्टी की 32 सीटों पर दावेदारी, आजमगढ़ में सपा के गढ़ पर सेंध की तैयारी, क्या बिगड़ेगा MY समीकरण?

14 June 2026 - 2:55 PM
Photo of महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 7 कैडेट बने सेना और वायु सेना के अधिकारी

महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 7 कैडेट बने सेना और वायु सेना के अधिकारी

14 June 2026 - 1:15 PM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 144वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 519 स्थानों पर छापेमारी, 249 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 144वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 519 स्थानों पर छापेमारी, 249 गिरफ्तार

14 June 2026 - 12:45 PM
Photo of ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की मौत, नेपाल के होटल में था प्रिंस

ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की मौत, नेपाल के होटल में था प्रिंस

14 June 2026 - 12:28 PM
Photo of जेल में बंद गैंगस्टर से जुड़े दो व्यक्ति बठिंडा से गिरफ्तार, दो पिस्तौल बरामद

जेल में बंद गैंगस्टर से जुड़े दो व्यक्ति बठिंडा से गिरफ्तार, दो पिस्तौल बरामद

14 June 2026 - 11:42 AM
Photo of नशा तस्करों पर पंजाब सरकार का शिकंजा, 67 हजार से अधिक गिरफ्तार

नशा तस्करों पर पंजाब सरकार का शिकंजा, 67 हजार से अधिक गिरफ्तार

14 June 2026 - 11:12 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का असर, पंजाब में 90 हजार से अधिक लोगों को मिला उपचार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का असर, पंजाब में 90 हजार से अधिक लोगों को मिला उपचार

14 June 2026 - 10:50 AM
Back to top button